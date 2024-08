El exfutbolista Sergio ‘Checho’ Ibarra se ha ganado el cariño del público, no solo por ser considerado el goleador ‘prehistórico’ de la liga peruana, sino también por su trabajo alejado de las canchas. Ahora, ofreció una entrevista al programa “Habla serio”, donde contó detalles poco conocidos de su vida personal.

En conversación con Mónica Delta y Santiago Gómez, el exfutbolista contó cómo fue que llegó a Perú gracias a un buen partido en su país. “Yo creo mucho en el destino. Un gran partido mío en Córdoba me permitió que me vendan a un club peruano siendo solo un juvenil”, contó.

“Soy una persona muy competitiva por naturaleza- Por eso, siempre voy a querer ganar o por lo menos intentarlo. Esa convicción ha sido mi gran éxito en la vida”, añadió el goleador.

Sobre su vida en Perú, el ‘Checho’ aseguró: “El Perú me ha dado todo: una familia, trabajo, amigos”. Sin embargo, no olvida sus raíces y “por eso no voy a dejar de hablar como cordobés”.

Sobre su vida personal, Sergio Ibarra contó cómo fue que conoció a su esposa, a quien considera el pilar fundamental de su vida. “A los 3 meses que llegué a Sullana me enamoré a primera vista de mi esposa. Apenas la conocí se la presenté a mis padres como mi mujer”, recordó.

De esta manera, el querido exfutbolista se ha ganado el cariño del público tanto por haber defendido diversas camisetas de equipos locales, así como por su carisma frente a la pantalla. La entrevista en “Habla serio” se emitirá este domingo a las 2 p.m. en Latina Televisión.

