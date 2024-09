Otra grave acusación en su contra. Una empresaria extranjera reveló que Andrés Hurtado la estafó hace varios años con 185 mil dólares. La mujer entregó el dinero para que el presentador de televisión instale su circo por Fiestas Patrias; sin embargo, esto nunca sucedió, motivo por el que no recuperó su inversión.

Lizet Dunant y su esposo recibieron buenas referencias del excómico. Allegados a él lo presentaron como un empresario exitoso y de buenas conexiones, motivo por el que los agraviados confiaron y entregaron el dinero que le solicitaron con la esperanza de que se iba a ganar un millón de dólares y ellos iban a recibir el 60% de ese total.

“Se invirtió 185 mil dólares, que se le entregó a él (Andrés Hurtado). Hay contratos, documentos firmados, con el propósito de que se iba a ganar un millón (...) al yo invertir, iba a ganar mucho dinero, una ganancia de un millón y que me correspondería el 60% ”, comentó la afectada a ‘Amor y fuego’.

Los depósitos se realizaron en el 2015. 100 mil dólares fueron entregados en las manos de Andrés Hurtado durante una visita que hizo a Estados Unidos. En ese entonces, el sancionado conductor de televisión se quedó a dormir en la casa de los estafados.

Meses después, la empresaria intentó tener noticias del circo, pero no obtuvo respuestas. ‘Chibolín’ admitió que el proyecto no se concretó y se comprometió a devolver el dinero agosto de ese año; no obstante, nunca ocurrió. Lizet Dunant estuvo insistiendo por bastante tiempo, al punto que se enfermó por la preocupación .

“También me pedía dinero para sus ayudas sociales y nosotros muchas veces se lo dimos. En una ocasión vinimos porque queríamos conocer a la familia, pero él nos dijo que nosotros queríamos fama”, sostuvo la afectada.