¡Perdió los papeles! La ‘influencer’ peruana Josetty Hurtado expresó su descontento tras ser consultada por la periodista Claudia Kosters sobre las investigaciones que enfrenta su padre, Andrés Hurtado “Chibolín”, por delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, mientras se encuentra actualmente preso en el Penal de San Juan de Lurigancho, en Lima. “Imagínate, no les contesto ni a los programas de televisión de Perú y te voy a contestar a ti que eres nadie” , dijo molesta.

El incidente tuvo lugar durante la presentación del nuevo álbum de Paris Hilton, “Infinite Icon”, en el Hollywood Palladium, donde Kosters abordó a Jossety en un baño y le preguntó sobre su experiencia trabajando con 60 marcas. En respuesta, Hurtado descalificó a la periodista, afirmando: “No te voy a dar a ti luz, imagínate, no eres nadie. Sal de acá.” Posteriormente, intentó abandonar el lugar con su hermana, pidiendo a seguridad que retiraran a Kosters. “Me está fastidiando,” declaró. El reporte fue publicado en “Amor y Fuego”.

Durante la cobertura del evento, Kosters también mencionó un donativo de $100 000 que el empresario Tomás Pérez Quevedo habría realizado a su padre para obtener una cama UCI durante la pandemia de COVID-19. Al ser cuestionada sobre esto, Jossety exigió: “Muestralos (la evidencia),” mientras su hermana Gennesis observaba en silencio, visiblemente nerviosa.

Por su parte, Gennesis también fue interrogada sobre su padre durante el estreno de la película “Smile 2″. A pesar de su evidente incomodidad, esquivó la pregunta, afirmando: “Todo bien, pero prefiero solo hablar sobre el tema de la película.” Kosters añadió que la presencia de Hurtado en el evento no implica una amistad cercana, ya que ella se encontraba en la zona general, a diferencia de otras ‘influencers’ y amigas de Paris en el segundo piso. “Hilton abraza a todas sus fans”, sentenció la comunicadora.

Además, se informó que Jossety ha sido citada por la Fiscalía para aclarar el origen de varias transferencias de dinero recibidas de su papá. Elio Riera, abogado de los Hurtado,, confirmó que se presentarán las documentaciones necesarias para justificar las transacciones y subrayó que Josetty fue convocada únicamente como testigo en la investigación relacionada contra Chibolín por presunto lavado de activos.