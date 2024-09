El futbolista peruano Roberto Siucho, cuñado de Edison Flores, se pronunció en redes sociales para aclarar su situación después de ser vinculado al Clan Siucho-Neira, presunta organización criminl, investigada por lavado de activos provenientes de la minería ilegal.

El pronunciamiento llega tras las recientes declaraciones de Andrés Hurtado, donde aseguró que el exjugador de Universitario de Deportes le había regalado un lujoso auto, valorizado en 33 mil dólares, como señal de amistad.

Siucho utilizó sus redes sociales para agradecer a su hermana por defender su inocencia en televisión nacional. Ana aclaró que el dinero y auto entregados a Hurtado fueron solicitados por él como compensación, dado que Roberto no pudo pagar lo acordado tras facilitar su nacionalización china.

“La verdad siempre será más fuerte que el poder y el dinero mal utilizado. Te quiero mucho, Ana,” escribió Siucho en Instagram, dejando en claro su posición.

Roberto Siucho se pronuncia en redes sociales | Foto: Instagram (Captura)

Ana Siucho defiende a su familia





Ana Siucho, visiblemente afectada, también se pronunció sobre las acusaciones de su primo Jean Carlo Milei, quien había declarado haber encontrado a sus hermanos en situaciones comprometedoras con una menor de edad. La empresaria criticó duramente a Jean Carlo, expresando su preocupación por el daño que generarían en su familia.

“Él no tiene ninguna prueba para demostrar cualquier acusación hacia mi familia. Quiero desmentir tajantemente la gravísima acusación que hizo, diciendo que mis hermanos hacían orgías con menores de edad. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Esto ha dañado a mi familia,” dijo Ana.

Sobre el BMW y las acusaciones de Andrés Hurtado





El 2 de septiembre, Andrés Hurtado reveló en el programa de Beto Ortiz que Roberto Siucho le había regalado un auto BMW en señal de amistad. Sin embargo, Ana Siucho desmintió esta versión, explicando que el auto fue parte de un acuerdo para ayudar a Hurtado con temas de migración.

“Andrés siempre se jactaba de tener influencias en todas las entidades. Cuando mi hermano Roberto necesitaba agilizar su desnacionalización para obtener la ciudadanía china, Hurtado le presentó a Roxana del Águila, ex gerenta general de Migraciones, y en cuestión de días, Roberto dejó de ser peruano”, relató Ana.

Luego aclaró que, aunque Hurtado ayudó a su hermano Roberto con trámites en Migraciones, luego comenzó a solicitarle dinero de manera constante para “ayuda social”.

Ana explicó que, ante la insistencia, Roberto le ofreció el auto BMW, valorizado en 33 mil dólares, como una alternativa al dinero que no podía darle en efectivo. “No fue un regalo. Mi hermano le dijo: ‘Mira, tío, no tengo la cantidad que me estás pidiendo, pero tengo este carro. Véndelo y obtienes el dinero’”, detalló en “Beto a Saber”.

¿Quién es Roberto Siucho?





Roberto Siucho Neira, nacido en Lima el 7 de febrero de 1997, es un futbolista peruano que debutó en primera división con Universitario de Deportes en 2013. Tras una destacada carrera, incluyendo una transferencia al Guangzhou Evergrande y una etapa en China bajo el nombre de Xiao Taotao, regresó a Perú en 2023 y actualmente juega para Alianza Atlético.