Juan ‘Chiquito’ Flores se presentó en el magazine ‘Mande Quien Mande’. El exfutbolista brindó algunos detalles de cómo inició su romance, hace años atrás, con Tula Rodríguez.

Fue María Pía Copello, quien le preguntó cómo había conquistado a la ex presentadora de televisión. Esto durante una conversación en el que participaron ‘Chemo’ Ruiz y Abel Lobatón.

“Me encontraba en una discoteca, entonces la señorita pasaba y pasaba, bueno la señora, en ese tiempo era señorita. Yo estaba sentado con ‘Melcochita’ conversando. ‘¿Quién es ella?’, le pregunté. Me dijo: ‘vaya no más que ella está sola’. ‘No, que me palteo’.’ Vaya señor’, me respondió. Entonces la invité a bailar, le dije dónde vives, me dijo que en El Agustino”, señaló Flores.

También reveló que, tras bailar algunas canciones con la exvedette en la discoteca, le invitó a comer al día siguiente.

“Le dije ‘vamos a comer ceviche’. Entonces al día siguiente nomás, fuimos a comer un ceviche y le di un beso”, expresó el exarquero. Tras ello aclaró que el ósculo se había dado antes de que almorzaran.