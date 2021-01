Jaime ‘Choca’ Mandros regresó este sábado a la conducción de “Estás en Todas” y salió al frente para pedir disculpas por las imágenes que se difundieron en el programa “Amor y Fuego”, en las que aparece divirtiéndose en un local de Punta Hermosa junto al productor Peter Fajardo y en donde también estuvo Karen Dejo, participante de “Esto es guerra”.

Inicialmente, el presentador de televisión explicó qué fue lo que pasó y por qué fue captado en el establecimiento. “Sí estuve en ese lugar, pero no fui de Lima al sur, yo estoy viviendo en el Sur. Y ese sábado fui a un lugar que tenía las licencias como restobar para cenar”, explicó.

“No vi nada de ilegal en eso, ni nada que no esté permitido. Luego que ingresé, me di cuenta que no era como yo tenía pensado, por eso con mi amiga, nos sentamos, un poco incómodos y nerviosos, pero aún sin tomar en cuenta lo que podía venir”, agregó.

‘Choca’ aceptó que su gran error fue no irse en ese momento y quedarse un rato. “Esto no es excusa, porque al día siguiente uno se pone a pensar bien en dónde estuviste, con la gente que estuviste, y sí, te das cuenta que estuviste sin mascarilla por un rato y te expusiste y expusiste a la gente de tu entorno”, aseveró.

Es por ello que, a pesar que -según dijo- el canal les hace exámenes de descarte de coronavirus regularmente, él decidió someterse a una prueba particular de antígenos “para no comprometer a nadie” y felizmente dio negativo. Mandros también reveló que ya tuvo COVID-19 y que recién apareció ante cámaras para dar su descargo, debido a que su accionar trajo consigo una sanción y fue suspendido toda la semana.

“(Me hice la prueba) para no comprometer a nadie, en caso yo haya cometido alguna negligencia pese a que yo, debo confesar, que ya tuve COVID-19 y cuando recibes la noticia (de que estás contagiado) no sabes cómo te va a ir... Yo puedo agradecer a Dios que felizmente lo pasé con síntomas muy leves pero eso no me hace inmune”, manifestó.

“Yo soy consiente que eso minutos que estuve ahí cometí un error y pido las disculpas primero a mis papás, porque han sido los más afectados esta semana con todo lo que se ha dicho, y sobre todo al público, que nos ve desde hace más de ocho años y me sigue quiero pedirle disculpas”, indicó.

“Yo con esto aprendo la lección pidiendo disculpas nuevamente porque soy personaje publico y me debo al publico y debo ser consecuente con lo que digo, pero no lo fui en ese momento. Yo no fui a ‘juerguear’, pero sí me expuse innecesariamente”, precisó.

“Me sancionaron, suspendieron del programa en la semana y no he podido salir a declarar pero sí sentía que ustedes, el público, merecían saber lo que pasó y las disculpas del caso (...) Yo no voy a ser irresponsable con mis compañeros y si tengo la posibilidad de reaccionar lo haré... Yo ya aprendí, de estas experiencias se aprende”, finalizó.

