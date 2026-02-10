El programa sabatino “El Reventonazo del verano” se mantiene como líder de audiencia en la televisión peruana durante el 2026. El espacio conducido por la Chola Chabuca alcanzó recientemente 9.2 puntos de rating, superando a sus competidores en su horario.

En su última emisión participaron figuras del espectáculo nacional como Nataniel Sánchez junto al elenco de la película “Mi mejor enemiga”, además de Betina Onetto y Tula Rodríguez por la novela “Los otros Concha 2”. También estuvieron los conductores de “América Hoy”, Janet Barboza y Edson Dávila.

La conductora agradeció la preferencia del público y aseguró que el resultado representa un compromiso para seguir ofreciendo contenido de entretenimiento familiar. El formato combina humor, música y entrevistas, fórmula que ha consolidado su éxito televisivo.

Chola Chabuca se mantiene en la cima del rating con el “Reventonazo del verano”. (Foto: Instagram)

“Estamos agradecidos por la confianza que el público nos ha dado en el rating, y nosotros lo tomamos como un reto para seguir creciendo y entregando un programa de calidad semana a semana”, indicó la Chola Chabuca.

En comparación, otros programas registraron menor audiencia: “Yo Soy” obtuvo 7.5 puntos, mientras el estreno de “JB Noticias” alcanzó 2.7 puntos el sábado y 2.5 el domingo, según cifras de medición.

El elenco del espacio continúa integrado por figuras como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito y Katy Prado, quienes acompañan la nueva etapa del programa humorístico.

La producción además anunció próximos especiales sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria y el aniversario de Corazón Serrano. Asimismo, inició un casting para encontrar nuevos talentos en humor y baile que se integren al espacio televisivo.