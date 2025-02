Chris Soifer se ha convertido en el centro de la atención luego que revelara que sí conoce a Christian Cueva, esto pese a que el futbolista lo negó públicamente en una reciente entrevista con Andrea Llosa. La confesión la hizo a través de una transmisión en vivo.

Según explicó la hermana de Micheille Soifer, ella no tiene intención de ocultar lo que sucedió con el futbolista, con quien se especulaba que mantuvo un romance hace ya casi una década.

“Sus razones tendrá, o sea, él sabrá qué historia es la que él quiere contar. Y cool, yo no tengo por qué negarlo o decir sí, o sea, lo que él quiere decir, perfecto”, aseguró Chris Soifer.

“Imagínense, si no lo hablé hace diez años, ¿por qué lo hablaría ahora? No tiene sentido… Yo sí lo conozco, no tengo por qué negarlo. Pasó hace diez años y sucedió, así como escuchaste”, añadió la hermana de Micheille Soifer.

Rápidamente, las redes sociales no tardaron en reaccionar a las declaraciones de Chris Soifer, generando un debate en torno a lo que dijo Christian Cueva anteriormente, negando haber mantenido alguna relación con la modelo.

Christian Cueva negó infidelidades

En una reciente entrevista con el programa “Andrea” de ATV, el futbolista Christian Cueva aclaró los rumores de una posible infidelidad a la madre de sus hijos, Pamela López, con modelos como Rosángela Espinoza, Macarena Gastaldo, Chris Soifer y Melissa Klug. Según dijo, nunca fue infiel.

En su descargo, el popular ‘Aladino’ descartó haber sido infiel a Pamela López. Sobre la fotografía junto a Rosángela Espinoza, aclaró que fue en un momento en el que estaban compartiendo con sus compañeros de Sao Paulo de Brasil. Por su parte, sobre Melissa Klug, negó que hayan compartido un Airbnb y dijo que solo coincidían en reuniones de amigos.

“No, nunca. Sí tuve reuniones, pero no pasó nada más. Yo le confesé todo a Pamela (López)”, aclaró el futbolista, negando así haber sido infiel en su relación con la madre de sus hijos.

