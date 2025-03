Pamela López mencionó en “El valor de la verdad” diversos nombres de mujeres con las que estuvo Christian Cueva durante su matrimonio, entre ellos, el de la modelo Chris Soifer. Tras ser relacionada con ‘Cuevita’, la hermana de Micheille Soifer salió al frente para aclarar que ella si tuvo una relación con el futbolista.

En declaraciones para Instarándula, Chris Soifer aseguró que ella si fue pareja del futbolista peruano y negó que haya estado con él para “sacarle plata”, tal y cómo había indicado Pamela López en “El valor de la verdad”.

“Te pasas Samu, ya pareces Andrea Llosa creyendo. Sí necesitaba tranquilamente le podía pedir porque era mi pareja y sin necesidad de hacer un ‘show’. Ahora que haya tenido que inventar todo eso para que lo perdonen por enésima vez, ya no es mi problema, pero mi motito me la compré yo”, aseguró Soifer a Samuel Suárez.

Asimismo, la hermana de Micheille Soifer se mostró indignada porque Pamela López mencionó la relación que tuvo con Christian Cueva, pero no mostró ninguna prueba que corrobore sus declaraciones.

“Lo único que me enojó fue que se excusen con ‘fue lo que me dijo’ porque cantidad de cosas a mí también me dijeron de ella y no por eso saldré sin prueba alguna basando y excusando en la palabra de una persona que pues, tan sincero no es. Fin del tema”, dijo Chris Soifer.

Chris Soifer confirmó que sí fue pareja de Christian Cueva en el pasado. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, en su paso por el sillón rojo de “El valor de la verdad”, Pamela López fue consultada por si Chris Soifer le había “sacado plata” a Christian Cueva. La respuesta fue “sí”, hecho reafirmado por el polígrafo.

“Me confesó que sí tuvieron una relación y a ella le robaron un celular. En ese móvil tenía muchas de las pruebas que eran pareja. La persona que lo tenía la estaba amenazando. Le pedía dinero a Christian para tranzar con el choro. Después se dio cuenta que era mentira”, aseguró López.

