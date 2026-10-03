Chris Soifer regresó a ‘Esto es Guerra’ después de 12 años y se incorporó al equipo de los Guerreros, donde aseguró que afronta esta nueva etapa con mayor madurez y como una oportunidad para demostrar su preparación.

La hermana menor de Michelle Soifer recordó que ingresó al reality cuando tenía 18 años y que, en ese momento, se sintió en desventaja frente a competidores con mayor experiencia.

Chris Soifer

“Siento como que esta tiene que ser mi revancha, o sea, conmigo misma”, señaló Chris en declaraciones para América TV, asegurando que ahora se siente preparada para asumir el reto.

La competidora también destacó la bienvenida que recibió de sus compañeros. “Me encanta estar en los guerreros (...) superlindas las chicas, los chicos también me han dicho que vamos a entrenar, así que se siente esa unión”, comentó.

Chris Soifer habla sobre su regreso a Esto es Guerra después de varios años en Estados Unidos. Cuenta que extrañaba el programa, se siente más madura y está emocionada por volver a entrenar junto a sus compañeros y apoyar a las guerreras.

Chris Soifer vivió en Estados Unidos

Durante los últimos años, Chris Soifer estuvo alejada de los realities y vivió en Estados Unidos, donde trabajó junto a sus hermanos en una empresa familiar.

“Yo me fui a Estados Unidos, hice mi vida normal, tranquila, pero igual a uno le hace falta un poquito del show, la televisión, también mi hermana, mi mamá, entonces regresé por ellas”, contó.

La participante explicó que esta etapa también le permitió ganar experiencia en el ámbito empresarial y madurar personalmente.

Frente a esto, Katherine Cárdenas, madre de Chris, la acompañó durante su regreso a EEG y expresó su felicidad por verla nuevamente en televisión.

“Mi bebita está de regreso y me encanta porque está superilusionada, está feliz, está contenta”, dijo, agregando que también le pidió que se prepare físicamente para las competencias.

En su primera prueba, Chris Soifer se enfrentó a Mapi Westphalen, quien finalmente consiguió tocar la campana antes que ella.