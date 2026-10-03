La hermana de Michelle Soifer dijo estar contenta de pertenecer al equipo de los Guerreros | Foto: América TV (Captura)
La hermana de Michelle Soifer dijo estar contenta de pertenecer al equipo de los Guerreros | Foto: América TV (Captura)
Por Redacción EC

Chris Soifer regresó a Esto es Guerra’ después de 12 años y se incorporó al equipo de los Guerreros, donde aseguró que afronta esta nueva etapa con mayor madurez y como una oportunidad para demostrar su preparación.

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