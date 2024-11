El futbolista peruano Christian Cueva respondió sobre la posibilidad de asistir al programa de Magaly Medina junto a su pareja, la cantante Pamela Franco, para hablar de su relación y reciente incursión en la música. “En realidad, yo no tengo problemas con ninguna persona”, expresó, dejando abierta la posibilidad.

El comentario de Cueva llegó luego de que Medina, en la edición del 7 de noviembre de “Magaly TV, La Firme”, lanzara una invitación directa a ellos. A pesar de haber sido crítica con el futbolista en el pasado, Medina sorprendió a sus televidentes al abrir las puertas de su programa a Cueva y Franco. “Hay muchas cosas por hablar y conversar” , agregó el futbolista, mostrando una disposición inesperada para una entrevista en el set de la conductora.

No obstante, el comentario de Cueva llamándola “madrina” generó una fuerte reacción en Medina. Durante la emisión del 8 de noviembre, la conductora expresó su descontento con una mezcla de humor e ironía, dejando claro que no compartía ese vínculo. “¿Madrina? ¿Cuándo y de dónde?”, dijo en vivo. Medina fue categórica al decir que no aceptaba el título, afirmando en tono sarcástico que “sería madrina de los gatos del canal, pero no de este (el futbolista)”.

¿Christian Cueva oficializó a Pamela Franco?





La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva ha sido objeto de especulación durante los últimos meses, luego de ser vistos juntos en diversas ocasiones, lo que ha avivado los rumores sobre un posible romance. El 1 de noviembre, el momento que marcó un antes y un después ocurrió en una discoteca de Santa Clara, cuando Cueva subió al escenario durante una presentación de Franco y, de manera sorpresiva, la besó, dejando en claro sus sentimientos.

Esa noche, el futbolista, acompañado de su amigo Luis Sánchez, dueño de la cevichería Mi Barrunto, no dudó en declarar ante el público: “Es el amor de mi vida”. Pero la revelación no terminó allí. Días después, durante una entrevista en el podcast de Carloncho, Cueva reafirmó sus sentimientos y expresó: “Solo quiero decirle que siempre voy a desearle lo mejor, y la amo con todo mi corazón”. Pamela, visiblemente emocionada y algo nerviosa, respondió: “No sé qué decir, me pone nerviosa”.