En una reciente entrevista para el programa ‘Doble Sentido’, Christian Cueva lanzó una dura acusación contra Brunella Horna, asegurando que la exconductora de ‘América Hoy’ filtró información sobre su vida privada a Janet Barboza. Con evidente molestia, ‘Aladino’ cuestionó la difusión de rumores sin verificación previa, especialmente tras las revelaciones de Pamela López en ‘El Valor de la Verdad’.

“Ahí sí me gustaría decir algo. Ahí existen personas con las cuales llegó ella. Ya lo mencionó en su momento que fue el papá de su hija, ¿ok? Y la otra persona es Brunella Horna, que sabe perfectamente ella y no me va a dejar mentir , su esposo Richard lo conozco hace muchos años. Teníamos un vínculo”, afirmó Cueva.

Pero la conductora de televisión no fue la única en recibir críticas. Cueva también habló contra Barboza, quien en días recientes confirmó que sí había conversado con Pamela López sobre un delicado episodio en la vida de Pamela Franco: la supuesta pérdida de un hijo que habría tenido con el futbolista.

“En todo trabajo hay que trabajar, hay que investigar. ¿Por qué para dar una información no trabajas, no indagas?”, expresó el deportista, señalando que el daño ya estaba hecho, sin importar si la información era cierta o no.

¿Qué dijo Cueva sobre las declaraciones de Pamela López?

El mediocampista también participó en el podcast ‘¿Ahora Qué?’ junto a los conductores Carloncho y Carlos Vílchez, donde fue cuestionado sobre los recientes dichos de su aún esposa.

“Aquí estoy, dando la cara. (¿Estás con la conciencia tranquila?) Sí, claro, estoy en paz conmigo mismo. Hoy por hoy, sigo con la conciencia tranquila. Como siempre he dicho, en mis errores y en mis aciertos, asumo la responsabilidad de mis actos”, afirmó Cueva.

Sobre el impacto de las declaraciones de Pamela López, el futbolista optó por restarle importancia, asegurando que cada persona tiene su versión de los hechos.

“ Para mí, cada persona tiene su verdad, todo se basa en versiones. Yo estoy tranquilo porque estoy aquí acompañando a Pamela (Franco). La vida sigue y, si hay asuntos que resolver, lo haré en privado, como siempre lo he hecho”, finalizó.