Christian Cueva volvió al Perú y anunció que combinará su faceta futbolística con su reciente incursión en la música. El mediocampista informó que realizará el denominado “Tour Cervecero” durante diciembre, con presentaciones en distintas ciudades del norte del país.

En una entrevista para el programa de YouTube La Manada, Cueva señaló que ya tiene fechas confirmadas. “Vamos a estar en Trujillo, Piura, Huamachuco, mi tierra. Tengo cuatro fechas fuertes por ahí”, comentó. Agregó además que este breve tour se realizará únicamente en diciembre, antes de retomar sus actividades deportivas.

Christian Cueva sorprende con lanzamiento musical junto a Pamela Franco. (Foto: Captura/YT)

El jugador también adelantó que lanzará una canción inédita grabada junto a Pamela Franco. “Era algo que queríamos hacer los dos. A mí me gusta la música, vengo de una familia a la que le gusta… Hemos hecho una canción inédita que se va a lanzar pronto”, afirmó.

Consultado sobre la temática del nuevo tema, Cueva descartó que guarde relación con “El Cervecero”, una canción con la que suele ser asociado. “Ya cambié, (cerveza) ya no, agüita nomás. Estoy tranquilo, enfocado en mi carrera… vacaciones son vacaciones, así que tengo que aprovechar hasta Año Nuevo”, indicó.

Finalmente, el mediocampista destacó que su retorno al país representa una oportunidad para reenfocarse y estar más cerca de su familia. “Para mí es una oportunidad de la vida, de poder estar cerca de mis hijos. Tengo una revancha y quiero regresar a la selección”, aseguró.