Christian Cueva se convirtió en el centro de las noticias de espectáculo tras ofrecer una reveladora entrevista al programa “Amor y Fuego”. Entre las preguntas más resaltantes que respondió figuró una sobre la deuda que mantenía con la mamá de Pamela López.

En la conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el futbolista desestimó las acusaciones de que no había pagado su deuda (aproximadamente 80 mil soles) con la madre de Pamela López.

“Se le pagó Rodrigo (’Peluchín’) de la manera como me entregó el dinero.... En efectivo, se lo di. Yo cumplí”, aseguró el volante del club Juan Pablo II, que actualmente no atraviesa un buen momento en el torneo local.

Christian Cueva llegó junto a su abogada hasta las instalaciones de Willax Televisión para ofrecer una reveladora entrevista al programa "Amor y Fuego". (Foto: Captura de video de YouTube / Willax Televisión)

Asimismo, Christian Cueva reveló que se enteró de la deuda que tenía con la madre de Pamela López a través de los medios de comunicación, ya que la administración de su pasado hogar estaba a cargo de la madre de sus hijos.

Asimismo, Christian Cueva contó que también está pagando una deuda superior a los cinco millones de dólares con el club Santos de Brasil debido a la polémica que vivió por su repentina salida del equipo para irse a jugar a Arabia.

En la misma línea, Christian Cueva se mostró bastante receptivo a las críticas, pero hubo algunas preguntas que evito responder con detalles. Por ejemplo, al ser consultado por los videos en los que aparece agrediendo físicamente a Pamela López, el futbolista aseguró que no puede hablar del tema porque está en un proceso legal.

La trujillana sostuvo que, en reiteradas ocasiones, buscó una solución consensuada que no fue atendida por el futbolista | Foto: Amor y Fuego (Captura) / Composición EC

“La verdad si estoy aquí es por algo más preocupante para mí, que es el tema de mis hijos. Como hombre me pude equivocar y lo asumo. Esos momentos de mi vida, estoy aquí sentado para asumirlo. Me equivoqué, erré. Hay cosas legales que no puedo hablar”, precisó el futbolista.