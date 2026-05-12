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Christian Cueva asegura que ya pagó su deuda con la madre de Pamela López. (Foto: Composición / YouTube: "Willax Televisión" . IG: @pamelalopezoficial)
Christian Cueva asegura que ya pagó su deuda con la madre de Pamela López. (Foto: Composición / YouTube: "Willax Televisión" . IG: @pamelalopezoficial)
Por Redacción EC

Christian Cueva se convirtió en el centro de las noticias de espectáculo tras ofrecer una reveladora entrevista al programa “Amor y Fuego”. Entre las preguntas más resaltantes que respondió figuró una sobre la deuda que mantenía con la mamá de Pamela López.

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