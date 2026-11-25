El futbolista Christian Cueva celebró su cumpleaños número 35 con una fiesta de cumbia en una casa de campo de Cieneguilla, junto a su pareja, la cantante Pamela Franco, y diversos invitados del ambiente futbolístico. La reunión se realizó pocos días después de que el mediocampista concluyera su temporada con Sport Boys.

Las imágenes de la celebración fueron difundidas por el programa ‘Magaly TV, La Firme’, a partir de publicaciones en redes sociales. En los videos se observa al deportista, conocido como “Aladino”, acompañado de Pamela Franco y otros asistentes, mientras suena música tropical durante la reunión.

La cantante fue una de las principales invitadas de la noche. Ambos compartieron momentos en la pista de baile y con los asistentes. Cueva también tomó el micrófono para interpretar algunos temas de cumbia, género musical por el que ha expresado su afinidad en distintas oportunidades.

Entre los invitados estuvieron Luis Sánchez, conocido como Luchito Mi Barrunto, empresario gastronómico y amigo del futbolista, y Carlos Zambrano, defensor de Sport Boys y compañero de Cueva durante la última temporada. Este último compartió una publicación en sus redes sociales para saludar al mediocampista por su cumpleaños.

La celebración también tuvo un momento de tensión por la llegada de personal de Fiscalización y Control Municipal de Cieneguilla. Los agentes acudieron a los exteriores de la vivienda luego de recibir alertas por el volumen de la música, según las imágenes difundidas por el espacio televisivo.

Sin embargo, la presencia del personal municipal no derivó en la suspensión inmediata de la reunión, que continuó durante la noche.

Otro incidente se produjo cuando un vecino se acercó a la vivienda para expresar su malestar por las dificultades que tenía para estacionar su vehículo. El hombre reclamó a las afueras del inmueble, en medio de gritos, aunque el episodio no pasó a mayores. No se informó sobre enfrentamientos entre los asistentes y los residentes de la zona.

La celebración se realizó luego de que Christian Cueva terminara su participación en la temporada con Sport Boys. Mientras se define cuál será su próximo destino futbolístico, el mediocampista reunió a sus amistades y personas cercanas para festejar sus 35 años.

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