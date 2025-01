El futbolista Christian Cueva ofreció una extensa entrevista al programa “Andrea”, donde contó detalles de su relación con Pamela Franco. En un momento de la conversación, el futbolista aseguró que conversó con Christian Domínguez, expareja de Franco. Según dijo, quiso hacer las cosas bien antes de mudarse con la cantante.

“En octubre ya tuvimos una comunicación más fluida. Antes de eso, eran conversaciones amicales, de ‘¿cómo estás? ¿Qué tal te está yendo?’ (¿Vives con ella?) Sí, vivo con ella”, contó Christian Cueva.

“(...) Queremos hacer las cosas bien por eso yo conversé con el papá de su hijita (Con Christian) y conversamos bien...era así la manera”, añadió el futbolista en la entrevista con Andrea Llosa.

Según explicó el futbolista, Cristian Domínguez no puso trabas a su relación, pero aclaró algunos puntos para que pueda convivir con su expareja y su hija: “Él me entendió, me pidió respeto, cariño e ir paso a paso”.

En otro momento de la entrevista, Christian Cueva se mostró bastante afectado y no pudo contener las lágrimas al confesar que, debido a la polémica que vivió, pensó en abandonar el fútbol.

“Quería dejar el fútbol, todo este tema. A veces le decía a mi mamá que quería volver a tener nada y estar tranquilo”, dijo entre lágrimas. Andrea Llosa no se quedó callado y le pidió al futbolista que piense en sus hijos.

