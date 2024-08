Christian Cueva usó sus redes sociales para aclarar su vinculación con Melissa Klug, luego que su aún esposa, Pamela López, revelara en una entrevista con Magaly Medina que ambos tuvieron una “relación íntima”.

“ Todos los hechos que no se cuenten como ocurrieron o que no haya ocurrido, serán aclarados ante las autoridades , incluida mi relación, únicamente de amistad, con la señora Klug”, escribió el futbolista.

Comunicado de Christian Cueva. (Foto: Instagram)

Este comunicado se da luego que la expareja de Jefferson Farfán rompa su silencio para negar una vinculación sentimental con Cueva. Asimismo, expresó su desagrado por el uso de su nombre en un contexto que debería centrarse en la lucha contra la violencia intrafamiliar, según ella.

“Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica que se ejerce en el entorno intrafamiliar contra la mujer y los menores de edad, pero se desvió hacia otro lado”, se lee en la historia de Instagram de Melissa.

Por otro lado, la empresaria exigió que el seleccionado nacional se pronuncie para desmentir la existencia de una relación entre ellos.

“ Le exijo al señor Cueva desmienta la existencia de una relación entre nosotros que no haya pasado de una simple amistad, amistad que terminó el mismo día que la señora malinterpretó y entendió lo que quiso entender a pesar de mis continuas aclaraciones”, señaló.

Christian Cueva pide perdón tras ser denunciado por su esposa

Christian Cueva se pronunció tras ser acusado de violencia familiar por la madre de sus hijos. A través de sus redes sociales, el futbolista asumió su responsabilidad. Asimismo, señaló que no se considera “abusador”.

“Sé que tengo una personalidad compleja que va más allá de lo que se puede ver de mí y me hago y haré responsable de mis actos , lo que no implica que deje de defenderme y busque aclarar, ante las autoridades, aquellos hechos que no se han contado de la manera en que ocurrieron o que simplemente no ocurrieron”, indicó en el comunicado.

“ Por todo ello, por lo que pasó, lo que pasó diferente y hasta por lo que no pasó, pido perdón. Mientras la verdad se busca y encuentra en las instancias correspondientes, pido por favor que se me deje jugar al fútbol, que no se me quite esa opción, pues es, junto a mis hijos, a quienes amo más allá de lo que se ha dicho, lo que me sostiene”, agregó.