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Christian Cueva defiende su relación con Pamela Franco: “Estoy muy seguro de mis sentimientos”. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")
Christian Cueva defiende su relación con Pamela Franco: “Estoy muy seguro de mis sentimientos”. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión")
Por Redacción EC

El futbolista Christian Cueva sorprendió a todos al presentarse en el programa “Amor y Fuego” para ofrecer una reveladora entrevista. En la conversación, el jugador del club Juan Pablo II respondió a todas las preguntas que le formularon Rodrigo González y Gigi Mitre, entre ellas, algunas vinculadas a Pamela Franco.

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