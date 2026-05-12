El futbolista Christian Cueva sorprendió a todos al presentarse en el programa “Amor y Fuego” para ofrecer una reveladora entrevista. En la conversación, el jugador del club Juan Pablo II respondió a todas las preguntas que le formularon Rodrigo González y Gigi Mitre, entre ellas, algunas vinculadas a Pamela Franco.

Según dijo ‘Cuevita’, él está seguro de sus sentimientos hacia la cantante, por lo que quiere cuidar su relación y evitar las tentaciones, considerando sus antecedentes habiendo sido infiel a su exesposa Pamela López.

“Estoy muy seguro de mis sentimientos, que no quede duda; pero si quiero hacer las cosas correctamente, dándome mi lugar y también darle el lugar que merece Pamela Franco”, aseguró el futbolista a los conductores de “Amor y Fuego”.

Christian Cueva se confiesa en 'Amor y Fuego'. ( Foto: Captura de video YouTube / Willax Televisión)

Asimismo, Christian Cueva también aprovechó la ocasión para revelar que está solucionando el tema de su divorcio con Pamela López y también los detalles sobre la pensión de alimentos para sus hijos.

“Como hombre me equivoqué, asumo mis errores. Esto sucedió durante los años que tuve de relación, tomé malas decisiones, yo nunca expuse mi vida, todo fue ‘dijeron, me dijeron’”, agregó el popular ‘Aladino’.

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En la misma línea, Christian Cueva se mostró bastante receptivo a las críticas, pero hubo algunas preguntas que evito responder con detalles. Por ejemplo, al ser consultado por los videos en los que aparece agrediendo físicamente a Pamela López, el futbolista aseguró que no puede hablar del tema porque está en un proceso legal.

Pamela Franco aseguró que está “muy enamorada” del Christian Cueva. (Foto: Instagram)

“La verdad si estoy aquí es por algo más preocupante para mí, que es el tema de mis hijos. Como hombre me pude equivocar y lo asumo. Esos momentos de mi vida, estoy aquí sentado para asumirlo. Me equivoqué, erré. Hay cosas legales que no puedo hablar”, precisó el futbolista.