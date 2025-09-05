Indignado, el futbolista peruano Christian Cueva, actual mediocampista en la liga ecuatoriana, denunció que fue víctima de suplantación, pues una cuenta falsa de TikTok, con más de 175 000 seguidores, estaría usando su identidad y fotografías para enviar mensajes a otras personas.

Por ello, a través de una historia de Instagram, Cueva pidió que le ayuden a reportar el perfil. “Se están haciendo pasar por mí en TikTok, usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta” , escribió en su publicación, incluyendo una captura de pantalla de la cuenta.

La evidencia compartida por el futbolista muestra una conversación donde el perfil envía mensajes como “Sorprendido jaja” y “Belencita, ¿cómo estás!” a un usuario desconocido.

Historia de Instagram de Christian Cueva denunciando al perfil falso | Foto: Instagram

Christian Cueva se somete a un tratamiento para fortalecer su deseo sexual

De otro lado, Cueva fue centro de atención al someterse a diversos tratamientos estéticos, entre ellos la implantación de un “chip de libido” para aumentar su deseo sexual.

En un video compartido en sus redes sociales, el jugador mostró el procedimiento, que también se realizó su pareja, Pamela Franco, meses atrás.

El objetivo del tratamiento, según un informe de ‘Amor y Fuego’ es “potenciar su vitalidad y fortalecer su relación”, colocándose un dispositivo en la zona del glúteo.

Además del chip, Cueva se realizó otros procedimientos faciales y recibió un cóctel de vitaminas antidad, orientados a incrementar su vitalidad.