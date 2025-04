Revés. El Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de Christian Cueva y ordenó a Pamela López que se someta a una terapia psicológica obligatoria a fin de que “controle sus impulsos y emociones”.

“Díctese como medidas de protección preventivas y de rehabilitación por presuntos actos de violencia física y psicológica a favor de Christian Cueva y contra Pamela López ”, se lee en la resolución emitida este miércoles 2 de abril.

La jueza Leidi Oliva Díaz también prohibió a la empresaria trujillana que se acerque o aproxime al futbolista a menos de 300 metros. Asimismo, restringió todo tipo de comunicación , ya sea por llamadas telefónicas, redes sociales, mensajes de texto, entre otros.

Al respecto, el abogado de López, Alexis Ochoa, criticó la rapidez con la que se impusieron estas medidas. En esa línea, reveló que la defensa de Christian Cueva solo presentó un certificado médico particular que registraba lesiones contra el mediocampista.

“Para dictar medidas se tienen que evaluar las pruebas. Cuando una persona va a un médico particular pasa por caja, te dan tu boleta, una receta y la tienes que comprar, pero en este certificado médico no hay eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se debió revisar si tenía un peritaje del médico legista, no de un médico particular ”, lamentó el letrado a ‘Amor y fuego’.

Medidas a favor de Cueva. Foto: captura 'Amor y fuego'

Apelarán decisión