Un empresario denunció a Christian Cueva por deuda de más de S/58,000 por la producción de panetones. (Foto: Liga 1 / "Magaly TV, la firme")
Un empresario denunció a Christian Cueva por deuda de más de S/58,000 por la producción de panetones. (Foto: Liga 1 / "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Christian Cueva y Pamela Franco anunciaron el lanzamiento de una nueva marca en el rubro de panetones; sin embargo, el emprendimiento coincide con el reclamo de un empresario panificador, quien asegura que el futbolista mantiene una deuda de más de S/58,000 por la producción de los productos CC10 en 2023 y que ha recurrido a la vía judicial para exigir el pago.

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