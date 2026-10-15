Christian Cueva y Pamela Franco anunciaron el lanzamiento de una nueva marca en el rubro de panetones; sin embargo, el emprendimiento coincide con el reclamo de un empresario panificador, quien asegura que el futbolista mantiene una deuda de más de S/58,000 por la producción de los productos CC10 en 2023 y que ha recurrido a la vía judicial para exigir el pago.

El caso fue expuesto en el programa “Magaly TV, la firme”, donde Julio Rodríguez, propietario de la empresa La Providencia, expuso su versión sobre el conflicto comercial que, según indicó, se mantiene desde 2023.

Rodríguez explicó que su empresa estuvo encargada de fabricar los panetones que llevaban la imagen, la firma y las iniciales del futbolista. El empresario señaló que el pago correspondiente a la producción continúa pendiente y que, pese al tiempo transcurrido, no ha logrado recuperar el dinero que invirtió.

Un empresario denunció a Christian Cueva por deuda de más de S/58,000 por la producción de panetones. (Foto: Liga 1 / "Magaly TV, la firme")

“Nos adeuda a la fecha cincuenta y ocho mil soles y no nos paga. Por favor, familia Cueva, páguenos”, declaró Rodríguez ante las cámaras de “Magaly TV, la firme”.

Asimismo, el propietario de La Providencia sostuvo que intentó resolver el problema mediante una conciliación antes de recurrir a la vía judicial. Sin embargo, las personas involucradas no acudieron a las reuniones convocadas, por lo que decidió presentar una demanda.

Según su declaración, el juez ya admitió el recurso y el empresario busca continuar con las acciones legales para recuperar el monto reclamado. “Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, y es por ello que ya procedimos con la demanda judicial, en la cual el juez ya nos ha admitido la demanda”, declaró.

Christian Cueva y Pamela Franco lanza su marca de panetones

La controversia se remonta a la campaña comercial de CC10 de 2023, cuando Christian Cueva promocionó productos asociados a su imagen. Según Rodríguez, el incumplimiento del pago por la fabricación de estos artículos motivó su reclamo, que ahora coincide con el lanzamiento de “Mi Cholito”, la nueva marca que el futbolista impulsa junto a Pamela Franco para la campaña navideña de 2026.

Pamela Franco y Christian Cueva lanzan su panetón por Navidad. (Foto: Instagram / @cueva10oficial)

Tras la difusión del caso en “Magaly TV, la firme”, el empresario expresó su preocupación por el nuevo proyecto comercial y sostuvo que espera recuperar el dinero mediante la vía legal.