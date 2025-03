El futbolista peruano Christian Cueva negó haber intentado espiar a su expareja, Pamela López, quien lo denunció por violencia psicológica tras conocer que solicitó acceso a videos de seguridad del edificio donde ella reside.

López asegura que Cueva buscaba vigilar sus actividades, especialmente después de iniciar una relación con el salsero Paul Michael.

Al respecto, y para defender su posición, el mediocampista del Cienciano presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ un mensaje enviado a la administración del edificio, donde solicitaba las imágenes el 13 de marzo, varios días antes de que Pamela fuera vista con el cantante de Combinación de la Habana, el 22 de marzo.

Christian Cueva muestra fecha en que pidió las imágenes de las cámaras de seguridad.

Cueva responde a las acusaciones de Pamela López

Christian Cueva dejó en claro que no está interesado en la vida privada de su exesposa y que su única preocupación son sus hijos.

“Esta mujer a mí no me interesa en lo absoluto. ¡En lo absoluto! Ella es de lo que más me arrepiento en la vida. Lo único que busco es a mis hijos”, declaró.

Por su parte, López sostuvo que el futbolista intentó obtener las grabaciones con la intención de conocer detalles sobre su vida personal, señalando que esto constituye un acto de violencia psicológica.

Su relación con sus hijos

En cuanto a su relación con sus hijos, Cueva reconoció que no ha podido verlos con regularidad y sugirió que podrían estar siendo influenciados.

“Puede ser, no descarto eso. Algo deben estar diciéndoles a mis hijos, pienso yo. De un momento a otro no los pude ver y ahora, si ellos dicen que no pueden verme, trabajaré en eso”, comentó.

Asimismo, enfatizó que su prioridad es el bienestar de los menores y que hará todo lo posible por fortalecer su vínculo con ellos.

“El tema principal son mis hijos. Me preocupan ellos, su lado emocional. No me estoy lavando las manos, soy responsable de muchas cosas con ellos”, aseguró.

Enfrentamiento con ‘América Hoy’ y acciones legales

Otro episodio polémico en este conflicto fue el enfrentamiento entre Christian Cueva y el programa ‘América Hoy’. Luego de que el matutino informara sobre la supuesta solicitud de imágenes de seguridad, el futbolista llamó en vivo para desmentir la información y criticar el tratamiento mediático del caso.

“Ustedes están siendo malditos con todas las cosas, están siendo malos. Cada cosa la ponen a su manera”, expresó molesto durante su intervención.

Además, anunció que tomará acciones legales contra el programa y los responsables de lo que considera información falsa o manipulada. “Voy a actuar con el tema legal, voy a actuar contra la persona que está sacando estas cosas y contra tu canal”, afirmó.