Pamela Franco celebró su cumpleaños número 38 compartiendo en redes sociales los obsequios que recibió durante la fecha. Entre ellos destacó una camioneta, cuyo regalo ha sido atribuido al futbolista Christian Cueva, con quien mantiene una relación.
Pamela Franco celebró su cumpleaños número 38 compartiendo en redes sociales los obsequios que recibió durante la fecha. Entre ellos destacó una camioneta, cuyo regalo ha sido atribuido al futbolista Christian Cueva, con quien mantiene una relación.
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A través de sus historias de Instagram, la cantante difundió fotografías y videos del momento en que recibió el vehículo, una camioneta Commander Jeep 2026. Junto a una de las imágenes escribió: “Gracias por todo. Juntos todo es más lindo y especial”.
El automóvil llegó acompañado de un arreglo floral y una tarjeta con un mensaje de felicitación. “Que Dios la bendiga, mi amor, sigue cumpliendo todos tus sueños, que tus padres, Catita, yo y toda tu familia estamos orgullosos de ti. Te amo hasta el fin del mundo…”, se lee en la dedicatoria que la propia artista mostró en sus redes sociales.
Las publicaciones fueron difundidas desde la noche previa al 1 de julio y generaron diversas reacciones entre sus seguidores. En las imágenes también se observa el ambiente de la celebración junto a familiares y personas cercanas.
La difusión del regalo se produce después de que Pamela López, expareja de Christian Cueva, cuestionara en redes sociales el gasto realizado por el futbolista para contratar a la orquesta Zaperoko durante la celebración del cumpleaños de la cantante.
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En paralelo, Christian Cueva y Pamela Franco participaron recientemente en el programa digital Tampoco Tampodcast, conducido por Kenji Fujimori, donde hablaron sobre aspectos de su relación. Durante la entrevista, el futbolista afirmó que se considera una persona celosa.
“Yo sí, soy celoso. Yo siempre he dicho que el que no cela, no ama. Por lo menos yo”, señaló Cueva. Por su parte, Pamela Franco indicó que hasta el momento no han tenido situaciones que hayan provocado discusiones por ese motivo.
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