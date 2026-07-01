Pamela Franco muestra lujoso regalo de cumpleaños atribuido a Christian Cueva. (Foto: Instagram/@pamelafrancoviera)
Pamela Franco muestra lujoso regalo de cumpleaños atribuido a Christian Cueva. (Foto: Instagram/@pamelafrancoviera)
Por Redacción EC

Pamela Franco celebró su cumpleaños número 38 compartiendo en redes sociales los obsequios que recibió durante la fecha. Entre ellos destacó una camioneta, cuyo regalo ha sido atribuido al futbolista Christian Cueva, con quien mantiene una relación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.