El futbolista peruano Christian Cueva utilizó sus redes sociales para pedirle perdón a su expareja Pamela López por infidelidad, la misma que cometió al mantener un romance clandestino con la cumbiambera Pamela Franco.

De ese modo, el deportista se mostró arrepentido y seguro de que López perdonaría su accionar, por lo que aceptó los “golpes” que viene recibiendo por los actos de infidelidad.

“Paso por acá más calmado primero para pedirle a Dios perdón, para pedirle perdón a mi familia, a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mi y fui egoísta al no escucharla. Fuiste tú la que me decía mis verdades y no las quería escuchar”, escribió el exjugador de Alianza Lima.

Tras ello, Cueva añadió: “Perdón por todo eso y todas las cosas que cometí y te herí. Sé que algún día me perdonarás porque tu corazón siempre fue protegido por el señor”.

En otro momento de su declaración pública, el futbolista resaltó las cualidades que Pamela López tendría. “Siempre fuiste más valiente que yo, hoy la vida me golpea pero merecido lo tengo”, sentenció.

Christian Cueva elogia a Pamela López y pide perdón





Finalmente, el deportista aseguró que le pediría perdón a López “todos los días de su vida”. Asimismo, Christian evitó restarle importancia al supuesto efecto negativo que las revelaciones de Pamela habrían tenido.

“Tú no mataste a nadie con lo que revelaste, sé que estuviste en un momento vulnerable, pero tú tuviste razón de todo. Eres una magnífica amiga, hija... pero sobre todo, una mujer y madre maravillosa”, indicó.

En ese sentido, Cueva se dirigió nuevamente a Pamela López y a sus hijos para pedirles perdón. “Yo estaré como nunca antes lo estuve. Una vez más perdón a Dios, a ti y mis hijos”, dijo.

Como se recuerda, López denunció en medios de comunicación que su expareja, Christian Cueva tuvo un romance extramatrimonial con la cantante Pamela Franco, esto motivó su separación definitiva. Aunque, hace unos días, la joven viajó hasta Europa, avivando los rumores de una supuesta reconciliación.





Mensaje que Christian Cueva le dedicó a Pamela López para pedirle perdón | Foto: Instagram