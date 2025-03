Christian Cueva protagonizó una nueva polémica al llamar ofuscado al programa “América Hoy” luego que presentaron un informe de Pamela López revelando que el futbolista intentaba obtener las imágenes de las cámaras de seguridad del departamento donde vive con sus hijos.

En comunicación con el programa matutino de América Televisión, el futbolista se mostró bastante alterado y no tuvo reparos en recriminar a la reportera que lo atendió vía telefónica.

“He visto la nota de la mamá de mis hijos… Escúchame, yo voy a hablar en vivo, si quieren que yo hable, yo hablaré en vivo ahora y corto nomas. A mí está huev... ¿ya? Discúlpame que te hable así, pero ustedes ya son malditos, son malos con estas cosas", dijo con tono alto.

Asimismo, Christian Cueva no descartó tomar medidas legales contra la reportera, el programa y hasta contra el mismo canal de televisión, considerando que están afectando su imagen y le están haciendo “daño psicológico”.

“ Se están pasando conmigo y si tengo que denunciarlos los voy a denunciar , esto no se va quedar así… Con un tema legal voy a actuar contra la persona que está sacando estas cosas y contra tu canal. Yo no sé qué intenciones tienen contra mí. Eso es un delito porque estás mal informado y me hacen un daño psicológico”, resaltó.

De esta manera, Christian Cueva vuelve a protagonizar una nueva polémica poco después que Pamela López, su aún esposa, contara en “El valor de la verdad” detalles de sus infidelidades y maltratos durante su matrimonio.