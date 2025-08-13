En respuesta a las acusaciones de su expareja Pamela López, el futbolista peruano Christian Cueva, quien juega en la liga ecuatoriana, aseguró no haber llamado al novio de ella, Paul Michael, y le dio un plazo de 48 horas para retractarse de sus señalamientos.

“A la opinión pública. Debo indicar que niego tajantemente las afirmaciones vertidas por la señora Pamela López en el programa ‘Amor y Fuego’” , escribió el deportista en sus redes sociales, durante la tarde del martes.

Sin embargo, tras adelantar que emprendería acciones legales contra López, el exseleccionado peruano le mandó una carta notarial, donde la acusa de “verter información falsa y tendenciosa”.

Esta fue la carta notarial que Christian Cueva le mandó a Pamela López | Foto: @cueva10oficial

¿Cuál fue la acusación de Pamela López contra Christian Cueva?

Como se recuerda, la trujillana aseguró que un amigo de Cueva, apodado como Mariño, intentó comunicarse insistentemente con Michael a través de WhatsApp con llamadas y audios. En estos últimos, se escuchaba supuestamente a Cueva hablar en estado de ebriedad.

Según ha denunciado en ‘Amor y Fuego’, los intentos de comunicación habrían ingresado al celular de Michael el pasado viernes 8 de agosto, durante un concierto que ofreció con la Orquesta Candela, cerca de las 12 de la noche, causándole gran preocupación en Pamela debido al supuesto entorno peligroso de Cueva.

Christian Cueva le manda carta notarial a Pamela López

Al respecto, el deportista comentó que las declaraciones de Pamela le "causaron un gran daño a su honra, para desprestigiarlo ante la opinión pública" y su actual equipo de fútbol, por lo que, exigió una pronta retractación. “Solicito la rectificación pública inmediata, en un plazo de 48 horas”, agregó.

Tras ello, en el documento, Cueva negó que haya “enviado mensajes de texto, audios o haya tenido comunicación directa e indirecta con Paul Michael”, calificando las acusaciones de Pamela como “falsas y carentes de objetividad probatoria”.

El futbolista le exigió a Pamela López que se rectifique de sus acusaciones | Foto: Instagram (@cueva10oficial)

Además, el futbolista le pidió a Pamela que retire toda publicación que hizo sobre él en sus redes sociales, y que, en caso no cumpla con las exigencias, procedería con “acciones civiles”.

¿Cuáles fueron los mensajes que recibió Paul Michael?

Los mensajes enviados a Paul Michael carecieron de sentido, muchos de ellos fueron enviados en modo efímero, y en algunos se podía escuchar la voz de Cueva. “Tío, por acá mi otro numero. Tú le vas a mandar la guitarra a ella, o cómo”, fueron alguno de los mensajes.

“Lo mandaron para 1 vez y mi chavito como no sabía nada, lo abrió, escuchó y cerró. No me dio tiempo de grabar, el último que sí llegué a escuchar su voz del padre de mis hijos” , dijo. “Paul no conoce ni a Mariño, ni al padre de mis hijos, no tienen nada en común, ¿para qué consiguieron su número?“ , agregó.

Los mensajes del amigo de Cueva a Paul Michael, según Pamela López

Además, según Pamela, Michael trató de llamar al número vinculado a Mariño, pero no tuvo éxito, y agregó que los mensajes también habrían llegado a otro integrante de la agrupación en donde trabaja Paul.