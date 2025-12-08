Christian Cueva regresó a Perú tras su paso por Ecuador, donde decidió rescindir contrato con el club Emelec para volver a jugar en su país. Ahora, en medio de su reciente visita, el futbolista habló sobre su relación con Pamela Franco y reveló que está muy enamorado, al punto de que ha pensado en casarse con ella.

En una reciente entrevista con el podcast “La Manada”, el popular ‘Aladino’ afirmó que con Pamela Franco quiere “todo”, pero antes debe resolver un tema legal, ya que todavía está en proceso de divorcio con Pamela López, madre de sus tres hijos.

“Yo estoy enamorado y quiero todo con la mujer con la que estoy, pero tengo que llevar mis procesos que tengo... una vez terminado yo sé que las cosas se van a dar, tengo varias cosas en la mente como persona, jugador, padre, pareja, estoy tranquilo esperando que el tema legal termine y pueda estar tranquilo”, aseguró ‘Cuevita’.

Christian Cueva no descarta casarse ni tener hijos con Pamela Franco. (Foto: Captura de video)

Asimismo, Christian Cueva también habló de la posibilidad de agrandar su familia y tener hijos con Pamela Franco, hecho que no descartó, pero dijo que ahora están más enfocados en el tema laboral.

“Para nosotros hoy por hoy la prioridad es trabajar y nuestros hijos, no te digo que no lo tengamos pensado, más adelante qué sé yo”, resaltó el futbolista, quien acaba de ser presentado como refuerzo del club Juan Pablo II College.

“Tenemos experiencia de ser padres y tú sabes que es una responsabilidad y hay que pensar bien, tanto las experiencias de ella como las mías”, agregó Christian Cueva, quien dijo que no piensa retirarse del fútbol pese a su interés de ser cantante.