Christian Cueva se pronunció tras las declaraciones de su expareja, Pamela López, en El valor de la verdad. En conversación con el podcast Ahora qué? de Carloncho, el futbolista admitió que no fue el mejor referente paterno para la hija mayor de López, con quien mantuvo una relación cercana durante varios años.

“El sentimiento no se va de la noche a la mañana, de repente en un momento de mi vida me ganó el impuso, la cólera. No tengo nada en contra de ella”, expresó Cueva al referirse a la joven, a quien en su momento consideró parte de su familia.

Asimismo, el jugador de Cienciano lamentó que la hija de su expareja haya participado en el programa de Beto Ortiz, pues considera que debería enfocarse en su futuro profesional. “Creo que la vida le dé felicidad y triunfos. Le deseo lo mejor en todo, porque yo he estado en sus momentos. La he apoyado en todo. No fui la figura paterna perfecta, pero hice todo lo que estuvo en mí”, aseguró.

Sobre las declaraciones de Pamela López en el sillón rojo, el futbolista evitó pronunciarse directamente, pero afirmó que está tranquilo con su presente y su familia. “He venido a poner el pecho. Quién está para juzgar. Lo que estoy defendiendo es mi paz, la paz de Pamela Franco y sobretodo para mis hijos”, señaló.

Pamela López apareció en el valor de la verdad y contestó diversas preguntas. (Foto: Captura de video)

Durante su entrevista con Beto Ortiz, Pamela López presentó un audio en el que Christian Cueva le habría dicho a su hija mayor que no tenía ningún vínculo con ella y que solo reconocía a sus tres hijos. Según relató López, la conversación se dio luego de que la joven defendiera a su madre y confrontara al futbolista.

“Tú no eres nada. Mis hijos son tres, por favor, no eres nadie”, se escucha decir a Cueva en la grabación. Antes de difundir el audio, la aún esposa del jugador recordó que su hija conoció a Cueva cuando tenía ocho años y que fue ella quien siempre mostró una preocupación especial por él.

“Ella era la que más se preocupaba de él… Él la conoció cuando ella tenía 8 años. Sí, no se comportó con ella como un papá”. expresó López durante su participación en El valor de la verdad.