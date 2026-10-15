Christian Cueva se presentó en el programa "Amor y fuego" para responder a los cuestionamientos de un empresario dedicado a la venta de panetones. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Christian Cueva se presentó en el programa "Amor y fuego" para responder a los cuestionamientos de un empresario dedicado a la venta de panetones. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Christian Cueva rompió su silencio y se pronunció públicamente luego de que un empresario dedicado al rubro de la elaboración de panetones lo acusará de mantener una deuda pendiente. Ante esta situación, el futbolista aclaró cuál fue su participación en el caso, que actualmente se encuentra en el ámbito judicial.

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