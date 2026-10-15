Christian Cueva rompió su silencio y se pronunció públicamente luego de que un empresario dedicado al rubro de la elaboración de panetones lo acusará de mantener una deuda pendiente. Ante esta situación, el futbolista aclaró cuál fue su participación en el caso, que actualmente se encuentra en el ámbito judicial.

En el programa “Amor y Fuego”, ‘Cuevita’ rechazó tener responsabilidad en los hechos que se le atribuyen. Según explicó, su intervención estuvo limitada a ser solo la imagen de la la promoción del producto y no estuvo involucrado en el negocio.

“Acaba de salir un señor, que no conozco, que es el tema del emprendimiento que tuvo mi hermano Jorge Luis… Él es familia y lógicamente puedo dar mi imagen porque es mi familia, y creo que cualquiera también lo puede hacer. No tengo absolutamente nada que ver. Tengo entendido que eso es un tema también que está judicializado”, declaró el jugador de fútbol.

Christian Cueva se presentó en el programa "Amor y fuego" para responder a los cuestionamientos de un empresario dedicado a la venta de panetones. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

El pronunciamiento de Christian Cueva se produjo después de que el empresario expusiera su caso en el programa de Magaly Medina. Según reveló, el futbolista mantiene una deuda de más de S/58,000 por la producción de los productos CC10 en 2023 y que ha recurrido a la vía judicial para exigir el pago.

¿Qué dijo Christian Cueva?

En su descargo, el deportista resaltó que participó como una persona que ayudó a promocionar el producto. Con esta explicación, buscó precisar el alcance de su intervención y distanciarse de las responsabilidades que, según las acusaciones difundidas, estarían relacionadas con el conflicto comercial.

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“Yo confío en mi hermano, confío en mi familia. Yo no voy a apañar ninguna situación en el caso sea negativa, porque no soy así. Si fallo o no falló. Es un tema ya judicializado, donde ambas partes tienen su descargo. Yo no conozco a la persona, incluso me ha involucrado. Es muy fácil hablar así a la ligera de mí. Yo creo que la persona que hoy por hoy salió hablar, tendrá que asumir las consecuencias, porque me está señalando”, precisó.

Un empresario denunció a Christian Cueva por deuda de más de S/58,000 por la producción de panetones. (Foto: Liga 1 / "Magaly TV, la firme")

Por ahora, el conflicto permanece en el ámbito judicial y será necesario conocer los detalles del expediente y las actuaciones correspondientes para determinar su alcance. En tanto, Christian Cueva ha defendido públicamente su posición y sostiene que su intervención estuvo vinculada únicamente con la promoción del producto.