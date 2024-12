Christian Cueva y Pamela Franco se animaron a revelar algunos detalles del romance que viven actualmente. En una reciente entrevista con Exitosa, el futbolista dejó en claro que está profundamente enamorado de la cumbiambera.

“¿Cómo no voy a estar enamorado? Imagínate, de una persona tan maravillosa, con un talento enorme, y una gran madre, imagínate. Esas cosas se valoran, siempre es lo que más enamora a uno”, mencionó Cueva.

En esa misma línea, el popular ‘Aladino’ recalcó que ambos tienen muchas cosas en común, lo cual causó una fuerte atracción y fortalece su relación.

“Nosotros tenemos muchas cosas en común. (Me gusta) su personalidad, su forma de ser, su corazón. Su voz me encanta, siempre lo he dicho”, comentó demostrando que están tratando de vivir su romance sin lastimar a nadie.

Por otro lado, la pareja fue consultada sobre la posibilidad de tener hijos en el futuro. Según indicó cueva, hablaron del tema en su momento, pero prefieren tomar con calma su romance.

“Bueno, yo creo que, en una relación, los procesos hay que tomarlos con mucha calma. Ya le hemos hablado en su momento, pero hay que ir con mucha calma los procesos”, finalizó.