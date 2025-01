En una reciente entrevista con Andrea Llosa, Christian Cueva rompió su silencio y habló sobre su situación legal con Pamela López, confirmando que aún están casados. Sin embargo, el futbolista aclaró que no tiene ninguna intención de retomar su relación con la madre de sus hijos.

“Sí, efectivamente, sigo casado. Hace tiempo le pedí el divorcio, conciliar en conjunto todo, pero no, no se me da una oportunidad”, reveló Cueva, añadiendo que su expareja no aceptó firmar los documentos necesarios para formalizar la separación.

El futbolista también se refirió a los problemas que atravesaba su relación con la madre de sus tres hijos, describiéndola como una persona “tóxica” y resaltando sus diferencias, principalmente relacionadas con los celos y las discusiones constantes.

“Ella era muy celosa, siempre teníamos esas diferencias, esas discusiones; ella ha sido una persona muy impulsiva”, detalló Cueva, explicando las razones detrás de su decisión de pedir el divorcio.

Aunque la situación legal de la expareja sigue siendo la misma, Christian Cueva dejó claro que no tiene intención de regresar con Pamela López, y que su prioridad es continuar adelante con su vida.