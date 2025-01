El futbolista Christian Cueva ha revelado que pensó en abandonar el fútbol debido a los constantes juicios y polémicas que protagonizó en los últimos años, especialmente por las acusaciones de agresión física y psicológica de su expareja, la trujillana Pamela López.

Al ser entrevistado por la periodista Andrea Llosa, el deportista explicó que incluso llegó a decirle a su madre que preferiría “no tener nada” , en referencia al dinero que ganaba como jugador, y regresar a su ciudad natal, Huamachuco, para vivir de forma más tranquila. “Quería volver a Huamachuco y abrazar a mis hermanos para jugar con ellos”, dijo llorando.

El exseleccionado nacional, quien ha estado en el ojo público por su vida personal, también asumió parte de la responsabilidad por las críticas que recibió. “Mucha gente me señala, me juzga y está bien, porque he sido una persona que ha ocasionado eso”, señaló.

Sin embargo, manifestó su deseo de seguir adelante y cambiar la percepción que se tiene de él. “Ahora sigo fuerte porque tengo un objetivo grande: volver a ser Christian Cueva en el fútbol”, añadió el mediocampista.

Cueva, que renovó su contrato con el Club Cienciano para el 2025, aseguró que ahora busca concentrarse nuevamente en su carrera futbolística. “Quiero recuperar a mis hijos y darles más amor, que quizá no fue suficiente, pero quiero darles más”, expresó el jugador.

A pesar de las polémicas que tuvo, y los procesos legales que enfrenta, aseguró que viene trabajando en recuperar su nivel deportivo. “Si yo manché mi nombre, yo lo asumo, pero suéltenme porque somos seres humanos”, comentó.

De otro lado, Cueva y su pareja, Pamela Franco, sorprendieron al compartir una foto en un estudio de grabación, lo que despertó rumores sobre un nuevo tema musical juntos. Esta posible colaboración sigue al éxito de su anterior canción, ‘El Cervecero’.