Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Christian Cueva rompe su silencio sobre polémica foto con Rosángela Espinoza. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión)
Christian Cueva rompe su silencio sobre polémica foto con Rosángela Espinoza. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión)
Por Redacción EC

Christian Cueva se pronunció públicamente sobre la fotografía que lo vincula junto a Rosángela Espinoza en un hotel de Orlando, Estados Unidos. La imagen, difundida en 2024, reapareció en medio de su reciente entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa “Amor y Fuego”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.