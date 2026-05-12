Christian Cueva se pronunció públicamente sobre la fotografía que lo vincula junto a Rosángela Espinoza en un hotel de Orlando, Estados Unidos. La imagen, difundida en 2024, reapareció en medio de su reciente entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa “Amor y Fuego”.

Durante la entrevista que ofreció el futbolista al programa “Amor y Fuego” se le consultó sobre el vínculo que mantuvo con la integrante de “Esto es guerra” mientras aún estaba casado con Pamela López. ‘Cuevita’ prefirió no responder ni dar detalles sobre el tema y solo dijo: “Asumo mis malas decisiones. De terceras personas no voy a hablar”.

Luego, se le preguntó si Ronsángela se involucró con él mientras el estaba aún casado con Pamela López. No obstante, nuevamente evitó responder sobre el tema y reiteró que asumía sus errores.

Christian Cueva rompe su silencio sobre polémica foto con Rosángela Espinoza. (Foto: Captura de YouTube / "Willax Televisión)

La fotografía que generó controversia en ese año mostraba a Christian Cueva y Rosángela Espinoza compartiendo una habitación de hotel en Orlando, Estados Unidos. Además, la modelo luce una camiseta del Sao Paulo, club brasileño en el que jugó el volante peruano.

Por su parte, Rosángela Espinoza no se ha pronunciado hasta ahora sobre el tema. La integrante de “Esto es guerra” se ha mantenido en reserva con respecto a las especulaciones relacionadas con Christian Cueva y la difusión de la fotografía.

Durante la misma entrevista, Christian Cueva también se pronunció sobre los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Marisol, conocida como ‘la Faraona de la Cumbia’. El futbolista descartó tajantemente haber tenido un affaire con la cantante y aclaró que entre ambos solo existió una relación de amistad, marcada por el respeto y el aprecio mutuo.

“Nunca tuve nada con la señora, siempre fue un tema de amistad”, señaló el futbolista y descartó todo tipo de relación.

Las declaraciones del futbolista se producen además en un contexto de constantes polémicas. En los últimos meses, Cueva se ha visto inmerso en problemas por aspectos de su vida privada y familiar.