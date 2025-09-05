Christian Cueva disfrutó de un breve regreso al Perú y aprovechó su estadía para compartir momentos junto a su pareja, la cantante Pamela Franco. Tras asistir a uno de sus conciertos, el futbolista conversó con la prensa y tuvo una peculiar respuesta al ser consultado por un presunto compromiso.
Recientemente, Pamela Franco ofreció un show en un local de Barranco, donde Christian Cueva también asistió y disfrutó de la presentación de su pareja.
A su salida, ‘Cuevita’, quien iba de la mano de Pamela Franco, fue abordado por la prensa y fue consultado por su relación con la cantante. El momento más anecdótico fue cuando le consultaron por si le había pedido la mano a la artista.
“¿Hubo una pedida de mano en un restaurante de la Costa Verde?”, preguntó una reportera de espectáculos. La respuesta de Christian Cueva no se hizo esperar: “Es amor, chicos, es amor”.
De esta manera, el futbolista no descartó la posibilidad de haberse comprometido con Pamela Franco, con quien mantiene una relación a distancia, pues él juega en Ecuador, mientras la cantante trabaja como cantante en Perú.
Pese a la distancia, la pareja ha dado muestras de que su amor supera las barreras. Recientemente, la cantante viajó hasta Ecuador para encontrarse con Christian Cueva, mientras el futbolista hizo lo mismo en los últimos días.
