El futbolista Christian Cueva llegó hasta las instalaciones de Willax Televisión para ofrecer una reveladora entrevista al programa “Amor y Fuego”, luego de varios meses de enfrentamientos mediáticos por su vida personal y su actual relación con Pamela Franco.

‘Cuevita’ llegó acompañado de su abogada para ofrecer una entrevista a Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre, y aclaró que es momento de expresar todo lo que siente. “Creo que es momento de hablar, expresar lo que tengo, todos somos humanos”, dijo Christian cuando le preguntaron por la sorpresiva decisión de presentarse en el programa de espectáculos.

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Al ser consultado por los videos en los que aparece agrediendo a la madre de sus hijos, Pamela López, el futbolista intentó hacer un mea culpa; sin embargo, aclaró que no puede hablar concretamente del tema porque se encuentra en un proceso legal. Incluso su abogada tuvo que explicar la situación.

Christian Cueva se confiesa en 'Amor y Fuego': "Como hombre asumo mis errores". (Foto: Captura de video de YouTube / Willax Televisión)

“La verdad si estoy aquí es por algo más preocupante para mí, que es el tema de mis hijos. Como hombre me pude equivocar y lo asumo. Esos momentos de mi vida, estoy aquí sentado para asumirlo. Me equivoqué, erré. Hay cosas legales que no puedo hablar”, dijo el jugador de fútbol.

“Errores como persona, como pareja, me equivoqué. No hablo de un año exacto, hablo del transcurso de mi relación. Como hombre asumo mis errores… Las consecuencias llegan hacia mí”, agregó.

La abogada del futbolista resaltó la postura de Christian Cueva y dijo: “No podemos tocar ese tema… Mi respuesta es subjetiva, de ese tema puntual, de la agresión, es parte de un proceso legal”.

Christian Cueva llegó junto a su abogada hasta las instalaciones de Willax Televisión para ofrecer una reveladora entrevista al programa "Amor y Fuego". (Foto: Captura de video de YouTube / Willax Televisión)

Como se recuerda, en la previa de su entrevista con Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre, el futbolista del club Juan Pablo II dejó en claro que prevalecería la sinceridad en la conversación y que no tiene la intención de evadir ninguna pregunta.