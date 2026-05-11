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Christian Cueva se confiesa en 'Amor y Fuego'. ( Foto: Captura de video YouTube / Willax Televisión)
Christian Cueva se confiesa en 'Amor y Fuego'. ( Foto: Captura de video YouTube / Willax Televisión)
Por Redacción EC

El futbolista Christian Cueva llegó hasta las instalaciones de Willax Televisión para ofrecer una reveladora entrevista al programa “Amor y Fuego”, luego de varios meses de enfrentamientos mediáticos por su vida personal y su actual relación con Pamela Franco.

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