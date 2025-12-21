El futbolista Christian Cueva ofreció una extensa entrevista al programa “Esta noche”, donde no solo habló de su nuevo equipo en Perú y su relación con Pamela Franco, sino que también se refirió a sus hijos con Pamela López y lo difícil que ha sido enfrentarse a las críticas en su contra.

Durante su conversación con la Chola Chabuca, el futbolista le dio la razón cuando le dijeron que debería priorizar el bienestar de sus hijos antes que las peleas con Pamela López.

“Lo que dices es cierto. Lo que uno más quiere es que los hijos vivan tranquilos y en paz. Las situaciones no han permitido que pase, pero estoy dispuesto a que mis hijos vivan en paz”, aseguró ‘Cuevita’.

No obstante, el jugador del Juan Pablo II College recordó que lo convirtieron en el centro de las críticas durante su separación de Pamela López.

“También he recibido muchos golpes, mis padres, nosotros y yo no tenemos rencor en el corazón, no guardamos nada malo. Pero entiendan el dolor. Es fácil opinar desde afuera. Tuve que seguir, avanzar… En mi corazón no hay maldad, he sido y sigo siendo humilde”, dijo.

Como se recuerda, hace algunos días Pamela López presentó unos audios al programa “Amor y Fuego”, donde Christian Cueva admite tener una deuda con su madre. En el audio, el futbolista se disculpa con su exsuegra.

“Le pido disculpas...mire yo ahorita justamente estoy en eso, porque en realidad me debió llegar el dinero ahora, pero, al parecer no...pero ya me dijeron que bueno entre mañana y el lunes debe estar”, reconoce el deportista.