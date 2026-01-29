Christian Cueva se olvida de la polémica y dedica romántico mensaje a Pamela Franco

Christian Cueva se vio envuelto en la polémica luego de utilizar sus redes sociales para contar detalles de presuntas infidelidades de Pamela López cuando aún eran pareja. Lejos de avivar esta situación, el futbolista hizo una pausa para dedicarle un romántico mensaje a Pamela Franco, su actual pareja.

A través de sus stories de Instagram, Christian Cueva compartió una fotografía junto a la cantante, quien luce muy sonriente al lado de un arreglo de rosas rojas con la frase “te amo”.

En la imagen en mención, ambos lucen sonrientes frente a la cámara, presumiendo el romántico detalles del futbolista en su habitación.

Pamela Franco y Christian Cueva

“¿Qué te puedo decir a ti? Si siempre estás cuando más te necesito, si siempre me sacas una sonrisa en mis tristezas, si compartes cada locura que tengo”, señaló Christian Cueva en su historia de Instagram.

“Simplemente gracias por llegar a mi vida. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, hermosa”, agregó el futbolista.

Christian Cueva dedica romántico mensaje a Pamela Franco. (Foto: Captura de IG)

Como era de esperarse, la reacción de Pamela Franco no fue indiferente al mensaje, ya que reposteó la storie de Christian Cueva y le añadió el breve, pero significativo mensaje: “Te amo mucho”, junto a un emoji de corazón.