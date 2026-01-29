Christian Cueva se olvida de la polémica y dedica romántico mensaje a Pamela Franco

Christian Cueva se vio envuelto en la polémica luego de utilizar sus redes sociales para contar detalles de presuntas infidelidades de Pamela López cuando aún eran pareja. Lejos de avivar esta situación, el futbolista hizo una pausa para dedicarle un romántico mensaje a Pamela Franco, su actual pareja.
