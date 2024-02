El futbolista Christian Cueva rompió su silencio en una extensa entrevista con “América Hoy” y no solo contó detalles de su infidelidad con Pamela Franco, sino que también aprovechó la conversación para disculparse, una vez más, con su esposa Pamela López y su familia.

Al ser consultado por un posible divorcio, el futbolista peruano aclaró “No hablaré de esas cosas, eso lo veré internamente”. Eso sí, al enviarle un mensaje a su esposa, el popular ‘Aladino’ no pudo evitar quebrarse.

“Esas cosas las veo internamente. Le quisiera decir mil cosas, decirle cuánto la amo. Esta situación ha sido dura para ella, que me perdonen mis hijos. Me está doliendo la situación. Es un golpe bien duro, no se lo deseo a nadie. No es buena esta situación. Sé de qué padres vengo y la familia que había formado. Estoy en ese aprendizaje y no retroceder más”, señaló Cueva.

“Que Dios me ayude a enmendar los errores que he cometido y volver a ser esa persona alegre, divertida que sabe su posición y sabe a quienes tener a su lado”, agregó el deportista nacional.

De esta manera, el futbolista rompió su silencio luego que Pamela Franco revelara que vivió una aventura con Cueva en el año 2018. Además, en los últimos días también se habrán revelado otros nombres vinculados a presuntas infidelidades del popular ‘Aladino’.

Cabe señalar que, tras las declaraciones de Pamela Franco, Christian Cueva también se pronunció mediante un comunicado en el que calificaba su aventura como el “peor error” de su vida. Además, dijo que trabajará para mantener la paz en su familia.

Pese a sus disculpas, la abogada de Pamela López anunció en el programa “Magaly TV, la firme” que tomarán acciones legales y ya se habría iniciado el proceso de divorcio.