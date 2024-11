En una reciente entrevista, el futbolista Christian Cueva habló con naturalidad sobre su relación con Pamela Franco y sobre temas relacionados a ella. Si bien no quiso ahondar en detalles, respondió con cautela cuando le preguntaron por su opinión acerca de la negativa de Christian Domínguez de borrarse el tatuaje de su brazo, que se hizo del rostro de la cantante.

Al respecto, Cueva prefirió no dar detalles ni opinar, solo atinó a decir que esa es decisión de Domínguez. “Esa pregunta no debería ser para mí, no puedo hablar de terceras personas, él debería decir si le incomoda”, aclaró el deportista.

Asimismo, el futbolista nacional dejó abierta la posibilidad de hacerse también un tatuaje en honor a Pamela Franco, ya sea su nombre o rostro. “¿Por qué no? Podría pasar”, dijo, entre risas, Christian Cueva.

TROME - Cueva responde sobre la negativa de Domínguez de borrarse el tatuaje de Pamela Franco: ¿Qué dijo?. VIDEO: Radiomar

Pamela Franco enamorada de Christian Cueva

Al ser consultada por lo que más le gusta del popular ‘Aladino’, la cantante de cumbia aseguró que es un gran bailarín. Por si fuera poco, aseguró que “no canta mal” y que uno de los puntos en común es que le gusta mucho la música.

“A mí me gusta como baila, si me preguntas a mí yo le pongo 10… Él no canta mal, tal vez no lo escuchen por ahí, él siempre canta, le gusta mucho la música y quizás tenemos eso en común. Tu compartes con él y siempre te estas riendo”, aseguró Franco a Radiomar.

Como se recuerda, la pareja hizo su primera aparición pública el pasado 1 de noviembre, durante un concierto de Pamela Franco. El futbolista subió al escenario, animó el show y selló su romance con un beso en la mejilla. Después, Christian Cueva le dijo “te amo” a la cantante en una entrevista para un programa de YouTube.

