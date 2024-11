El futbolista peruano Christian Cueva parece estar lejos de iniciar un proceso de divorcio con su actual esposa y expareja, la trujillana Pamela López, con quien compartió casi 12 años de relación. Según Henrry Grauss, abogado del deportista, Cueva estaría centrado en resolver las denuncias por violencia familiar que López presentó en su contra, así como en definir un acuerdo de manutención para los tres hijos que tienen en común.

“De momento no hemos hablado de divorcio, Christian no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también. Seguramente en su momento se tocará, ahora solo estamos viendo el tema de violencia familiar ”, declaró Grauss en una entrevista para “Amor y Fuego”. Esta afirmación sorprendió, ya que el pasado 31 de octubre, Cueva oficializó su relación con la cantante Pamela Franco, luego de darle un beso sorpresivo en una discoteca de Santa Clara, en Lima.

En relación con las presuntas faltas de pago para los gastos de sus hijos, el defensor legal de Christian Cueva aseguró que, tras recibir su primer sueldo como jugador del Club Cienciano de Cusco, el futbolista habría depositado S/ 18,000 en una cuenta del Banco de la Nación destinada a López. Además, explicó que la demora en el pago se debió a la falta de empleo del jugador.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, negó que su representada haya recibido el monto, ya que la transferencia se habría realizado sin una consulta previa, lo que impidió que el dinero fuera utilizado hasta que un juez lo consigne. “Pero qué malo es el doctor, usted no tiene piedad de esos niños... Evidentemente esto tiene todo un trámite, me tienen que notificar, no me han notificado. Ese dinero, que es para los niños, está congelado, cuando pudo haber conciliado con nosotros”, expresó la abogada.