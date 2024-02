Christian Cueva reapareció en la escena pública durante una reciente entrevista con el programa “América Hoy” y habló sobre la polémica infidelidad que vivió con Pamela Franco en 2018, hecho que se destapó hace algunos días.

En conversación con Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, el futbolista peruano habló largo y tendido sobre su infidelidad y aclaró que, si bien conoció a muchas personas en su vida, nunca tuvo un affaire con Chris Soifer y Rosángela Espinoza.

“Para mí, la mala decisión es haber conocido personas de otro mundo. Conocí a personas, no te voy a negar, las he conocido y ha sido una vez en mi vida. Te diría que sí, pero no es así”, aclaró el popular ‘Aladino’.

“Si conocí, pero no, para nada (tuve un affaire con Chris Soifer o Rosángela Espinoza). Mi vida cambió mucho, pero si me arrepiento de tomar esas malas decisiones de conocer o no conocer a alguien. Yo sé que planes tengo”, añadió.

De esta manera, el futbolista rompió su silencio luego que Pamela Franco revelara que vivió una aventura con Cueva en el año 2018. Además, en los últimos días también se habrán revelado otros nombres vinculados a presuntas infidelidades del popular ‘Aladino’.

Cabe señalar que, tras las declaraciones de Pamela Franco, Christian Cueva también se pronunció mediante un comunicado en el que calificaba su aventura como el “peor error” de su vida. Además, dijo que trabajará para mantener la paz en su familia.

Pese a sus disculpas, la abogada de Pamela López anunció en el programa “Magaly TV, la firme” que tomarán acciones legales y ya se habría iniciado el proceso de divorcio.

Pamela Franco lo que no se vio