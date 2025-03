Antes de su vínculo con Pamela Franco, el futbolista peruano Christian Cueva tenía en mente grabar una canción con Marisol, la reconocida “Faraona de la Cumbia”.

Sin embargo, el proyecto nunca se concretó, y nuevos chats revelados en “Amor y Fuego” evidencian la estrecha relación amical que mantuvieron.

En las conversaciones difundidas por el programa de espectáculos, se observa a Marisol consultándole a Cueva sobre el tema musical: “Quería preguntarte cuándo te puede llamar mi manager para lo de la canción”, escribió la cumbiambera en WhatsApp.

Sin embargo, la colaboración nunca llegó a materializarse, por lo que Cueva se disculpó. “Perdí mi celular y recién llego a Arabia. Tenía otro número y no tenía tu contacto para comunicarme, espero que te encuentres bien”.

Ante ello, Marisol le recriminó: “Te haré recordar la palabra que me diste de grabar juntos y, como siempre, quedó en palabras. Para mí, la palabra vale más que todo”.

El futbolista insistió en que su falta de comunicación se debió a su apretada agenda, insistiendo en que deseaba conocerla. “Yo, por mis tiempos, no he podido, Sol. ¿Me entiendes?”, agregó.

Pese a las promesas, el dueto nunca se concretó, lo que generó la molestia de la cantante, quien intentó reiteradas veces coordinar con el exseleccionado.

Mensajes cariñosos que dieron un giro inesperado

Los intercambios entre Cueva y Marisol comenzaron en 2022 con un tono amistoso, mayormente relacionados con la música. El futbolista mostraba interés en colaborar y usaba apelativos como “Sol”, “mi reyna” y “mi amor”.

Pero la situación cambió drásticamente en 2025, cuando Marisol lanzó "Dile que no" junto a Pamela López. Tras la difusión del tema, Cueva le envió mensajes en tono amenazante.

“Te voy a dar hasta el día de hoy para que empieces a retractarte y a pedir disculpas de todo lo mal que hablas de mi persona y mi mujer”, escribió en Instagram.

Ante la evidente amenaza, Marisol respondió: “Perdón, no sé de qué está hablando, si yo nunca la he tocado, ni he mencionado su nombre, señor, ni de usted ni de ella. La gente habla lo que le da la gana”.

Sin embargo, la presión de los mensajes continuó y la cantante replicó: “Me parece que me estás amenazando… bueno, usted sabe lo que hace”.

A lo que Cueva contestó: “No, señora, yo no amenazo a nadie. Simplemente, le pediría que deje de colgarse de mí, insinuando muchas cosas, hablando de mi persona y la de mi mujer cuando claramente usted sabe”.

Marisol, lejos de ceder, dejó un mensaje contundente: “Y ya sabe, si me pasa algo, usted será el único responsable”.