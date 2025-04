Christian Cueva ha protagonizado un nuevo y romántico videoclip con su pareja, la cantante Pamela Franco, cuya canción se titula “Hasta el fin del mundo”, un cover en clave de cumbia con tintes sensuales.

El video fue estrenado el viernes 11 de abril a las 8:00 p.m. en YouTube y otras plataformas digitales.

En las imágenes iniciales, se observa a Cueva y Franco compartiendo momentos íntimos y románticos en una piscina, reflejando la conexión que mantienen dentro y fuera del ámbito artístico.

No es su primera aparición: Cueva debutó en “Escándalo”, también de Pamela Franco

La participación de Cueva en videoclips musicales no es una novedad. Hace menos de dos semanas, el jugador también apareció en "Escándalo", otro tema interpretado por Franco, el cual ya supera las 600 mil visualizaciones en YouTube. Con esta segunda colaboración, la pareja reafirma su alianza artística y mediática.

¿Cueva cobró por participar en el videoclip? Pamela Franco responde

Durante una entrevista en el programa Ouke, Pamela Franco aclaró que la participación de Christian Cueva en "Escándalo" fue parte de un acuerdo profesional, dejando en claro que no fue un gesto gratuito.

“Sí, lo contraté, gratis no fue”, afirmó la cantante.“A mí todos me dicen bolo. Me pasó su cuenta, todo está facturado. Tiene que trabajar”, añadió entre risas, destacando el profesionalismo de ambos.

Polémica por la canción: ¿Cueva ya había dedicado “Hasta el fin del mundo” a su exesposa Pamela López?

El estreno del videoclip no estuvo exento de controversia. El conductor de televisión Rodrigo González, conocido como Peluchín, reveló en su programa Amor y Fuego que Hasta el fin del mundo habría sido una canción que Christian Cueva dedicó anteriormente a su esposa, Pamela López.

“Esa canción se la cantaba a Pamela López hace 10 años también”, señaló González.“Por lo menos un poco de creatividad… eso es chiste repetido”, añadió, cuestionando la autenticidad del gesto romántico hacia Franco.