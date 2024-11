Al ser entrevistados en una radio local, el futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco trataron de recrear el beso que protagonizaron en un concierto el 31 de octubre, en Santa Clara. Esto luego de que ambos expusieran su relación sentimental y estrenaran una nueva versión propia de la cumbia “El Cervecero”, marcando el debut musical del deportista.

El conductor de Radio Nueva Q, Edwin Sierra desafió al futbolista a repetir el beso que habría formalizado su romance con Pamela, donde algunos seguidores notaron la aparente incomodidad de Franco. En respuesta, la artista explicó que solo se puso nerviosa por la sorpresa, y no por disgusto, aunque su reacción fue distinta.

Mientras Franco cantaba la canción “Simplemente amigos” en vivo, Cueva comenzó a acercarse para darle un beso, pero ella puso su brazo sobre él, deteniendo el intento. Entre risas, Sierra comentó el gesto de Franco, bromeando sobre su carácter. “Ella lo domina con los ojos, y él le hace caso. Son bravas las chimbotanas”, dijo el conductor.

Además de interpretar juntos el tema romántico, Cueva aprovechó para aclarar rumores sobre una salida nocturna donde fue visto y captado sin Franco. Explicó que se trató de una salida con amigos y reiteró su apoyo a la carrera de Pamela. “Voy a estar apoyándola siempre”, afirmó el futbolista, añadiendo que se considera “el último romántico”.

Franco, por su parte, explicó su postura respecto a estas salidas: “Él es una persona adulta, yo confío en mí misma, no soy niñera de nadie”, señaló con seguridad. Además, la intérprete aseguró que planea tomarse un descanso similar pronto. “Yo también un día me tengo que ir a juerguear porque necesito relajarme, pero ahorita no puedo porque estoy trabajando”, finalizó.