Christian Cueva y Pamela López han sido captados en un mismo espacio luego de sus constantes enfrentamientos legales y públicos. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Christian Cueva y Pamela López han sido captados en un mismo espacio luego de sus constantes enfrentamientos legales y públicos. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Christian Cueva y Pamela López volvieron a coincidir públicamente después de los enfrentamientos que han protagonizado tras el final de su relación. Esta vez, el futbolista y la madre de sus hijos asistieron a las olimpiadas escolares de uno de los menores y participaron en diferentes actividades organizadas por el colegio.

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