Christian Cueva y Pamela López volvieron a coincidir públicamente después de los enfrentamientos que han protagonizado tras el final de su relación. Esta vez, el futbolista y la madre de sus hijos asistieron a las olimpiadas escolares de uno de los menores y participaron en diferentes actividades organizadas por el colegio.

Las imágenes del encuentro fueron difundidas por el portal Instarándula. En ellas se observa a los aún esposos dentro del centro educativo, aunque permanecieron separados durante la jornada y no fueron registrados interactuando entre ellos.

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Cueva se animó a participar activamente en los circuitos y dinámicas recreativas preparadas para los padres de familia. Por su parte, Pamela se mantuvo cerca de las actividades, alentando y acompañando a su hijo durante esta especial jornada deportiva.

Christian Cueva y Pamela López juntos en colegio de su hijo (Instarándula)

La coincidencia llamó especialmente la atención debido a las diferencias que ambos han expuesto públicamente durante los últimos meses. Sin embargo, esta vez dejaron de lado el enfrentamiento mediático para estar presentes en una actividad importante para el menor.

La aparición ocurre poco después de que Pamela López revelara que le pidió al jugador del club Sport Boys tener una mayor participación en el cuidado de sus hijos durante los fines de semana. ‘KittyPam’ explicó que actualmente hace coincidir sus responsabilidades como madre con diferentes compromisos laborales.

“Para mí es importante que pase tiempo de calidad con su progenitor, con su papá”, manifestó recientemente López en declaraciones a “Amor y Fuego”. Asimismo, explicó que desea que sus hijos mantengan el vínculo con Christian Cueva independientemente de las diferencias existentes entre los adultos.

Pamela López asegura que trabaja mucho y no recibe ni un sol para ella de parte de Christian Cueva. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Cabe resaltar que este encuentro en un mismo espacio no significa que ambos dejen de lado sus procesos legales. Si bien parece que hay una mejor relación de padres, sus procesos siguen en marcha y a la espera de una resolución favorable a sus hijos.