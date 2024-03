Después de la tormenta viene la calma. Esto parece que ha sucedido en la relación de Christian Cueva y Pamela López, quienes fueron ampayados muy cariñosos por las cámaras de “Amor y fuego”.

Al parecer, los problemas quedaron atrás y ahora la parejita está más unida que nunca. En las imágenes, que fueron reveladas esta tarde, se ve al futbolista repartiendo besos a una misteriosa mujer, quien, por la gorra y el anillo, es su esposa.

En la nota también se puede apreciar que ambos hacen una parada en Ancón para tomar desayuno y luego salen de Lima con dirección al norte del país.

Se seguían los pasos

Como se recuerda, Pamela López viajó a Europa tras el escándalo de infidelidad; sin embargo, el 29 de febrero regresó al país y, solo seis días después, Christian Cueva hizo lo mismo.

Ya en tierras peruanas, el futbolista emitió un comunicado pidiendo perdón a su aún esposa.

“Después de tanto tiempo paso por acá más calmado. Primero para pedirle a Dios perdón, para pedirle perdón a mi familia, a la mujer que me dio toda su vida pensando en lo mejor para mí y fui egoísta al no escucharla fuiste tú la que me decía mis verdades”, escribió en sus redes sociales.