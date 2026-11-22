Christian Cueva y Pamela Franco llegaron al set de “El Reventonazo de la Chola” para promocionar su nuevo negocio. Sin embargo, al ser consultado sobre un posible el matrimonio, el futbolista respondió que todavía tiene asuntos pendientes por solucionar antes de dar ese paso en su relación.

Durante el programa “El Reventonazo de la Chola”, el popular ‘Aladino’ evitó confirmar una fecha o anunciar algún compromiso. En su lugar, explicó que existen situaciones que necesita resolver. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de una futura boda, aunque sin establecer cuándo podría concretarse.

Antes de responder sobre el tema matrimonial, Cueva dedicó palabras de reconocimiento a Pamela Franco. El deportista destacó el papel que cumple la cantante en su vida y recordó el cariño que siente por ella. También señaló que desea verla feliz a su lado.

Christian Cueva no responde si hay planes de matrimonio con Pamela Franco en 'El Reventonazo de la Chola'. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)

“Yo a Dios gracias, estoy al lado de una gran mujer, una gran madre. Lo he dicho una infinidad de veces. Ella sabe lo mucho que la amo, lo mucho que realmente quiero que sea feliz a mi lado”, expreso el futbolista.

Cuando la conductora insistió sobre la posibilidad de casarse, el futbolista pidió no profundizar en ese asunto. “No, de ese tema no hablemos cholita, porque creo que hay cosas que resolver y Dios mediante ya estén a fin de año”, manifestó durante el programa.

TE PUEDE INTERESAR: Pamela Franco toma acción legal contra Pamela López tras ataques

La reacción del jugador también llamó la atención porque no confirmó ni descartó un matrimonio con Pamela Franco. Su respuesta estuvo centrada en los pendientes que, según explicó, todavía debe atender.

Christian Cueva se muestra enamoradísimo de Pamela Franco, pero dice que hay temas que solucionar para dar el siguiente paso. (Foto: Captura de video / “El Reventonazo de la Chola”)

Como se recuerda, en junio, Pamela Franco también fue consultada sobre la posibilidad de casarse con Christian Cueva. En aquella oportunidad, la cantante respondió en tono de broma que el matrimonio no le convenía porque tenía sus propiedades a su nombre.

En ese sentido, cuando la Chola Chabuca le planteó la alternativa de una separación de bienes, la cantante aclaró que todavía no había conversado seriamente sobre ese tema con el futbolista.