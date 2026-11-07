En sus historias de Instagram, el cantante no pudo contener las lágrimas al hablar de su excompañero | Foto: Archivo EC
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Por Redacción EC

Christian Domínguez expresó su dolor por el repentino fallecimiento de Samir Collantes Casas, quien se desempeñaba como director musical y tecladista de la agrupación Puro Sentimiento y también colaboraba con La Gran Orquesta Internacional.

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