Christian Domínguez expresó su dolor por el repentino fallecimiento de Samir Collantes Casas, quien se desempeñaba como director musical y tecladista de la agrupación Puro Sentimiento y también colaboraba con La Gran Orquesta Internacional.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el viernes 6 de noviembre en las redes sociales de ambas orquestas, lo que generó diversas muestras de afecto y condolencias en la cumbia peruana.

Desde las instalaciones de ‘América Hoy’, Domínguez rompió su silencio visiblemente afectado para explicar el fuerte impacto emocional que causó esta pérdida en su equipo de trabajo.

“De verdad ha sido una noticia que nos impactó a todos. Era muy joven, talentosísimo. Se le ha llorado mucho, pero también se entiende que por algo Dios se lo lleva para que toque con él y produzca sus canciones, ya que era un gran productor”, empezó diciendo.

“Tenía mucho talento. Pero bueno, no se ha dormido casi nada, pero esperemos que este viernes sea menos doloroso que el último jueves y seguimos trabajando, a darle con todo”, manifestó el cumbiambero.

Aunque se desconocen las causas de su muerte, se informó que sus restos serán velados en Cayaltí, Chiclayo.

Christian Domínguez / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

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Puro Sentimiento y La Gran Orquesta Internacional despiden a Samir Collantes

De forma paralela, las orquestas Puro Sentimiento y La Gran Orquesta Internacional, lideradas por Domínguez, emitieron un comunicado para rendirle homenaje y resaltar la huella humana que dejó el productor en escenarios y estudios de grabación.

“Tu talento, tu amistad y tu amor por la música vivirán eternamente en cada uno de quienes tuvimos el privilegio de conocerte. Gracias por tanto, Samir. Puro Sentimiento y Gran Orquesta Internacional siempre serán tu familia y tu música jamás dejará de sonar entre nosotros”, indicaron en el texto.

Un mensaje directo dirigido a Cristian Dominguez sobre la importancia de asumir responsabilidad hacia su familia. Se hace un llamado a actuar como adulto, comunicarse de manera sensata y resolver los conflictos familiares de forma constructiva para el bienestar de sus hijas.

A estas expresiones se sumó la cantante Estrella Torres, exintegrante de Puro Sentimiento, quien utilizó sus redes sociales para lamentar la intempestiva partida de su excompañero y extender el pésame correspondiente a sus allegados.

“Samir, Dios mío, es algo de no creer. No asimilo esta pérdida, un joven lleno de vida y sueños. Conociendo a su hermosa familia, que está llorándote y tratando de superar esto. Te queremos muchísimo, amigo. Y las condolencias a su familia”, escribió la intérprete.

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