El empresario y artista musical Christian Domínguez arremetió contra José Carlos Orejuela, integrante de los Hermanos Yaipén por demeritar sus habilidades para el canto.

De ese modo, al ser entrevistado por el programa “Todo se filtra”, el exprotagonista de teleseries peruanas calificó a Orejuela de “indeseable”, dejando entrever que lo agrediría física o verbalmente.

“Él es una persona indeseable y algún día hablaré con él. Yo estoy seguro de que Dios me va a dar la bendición de podérmelo encontrar en persona”, sentenció.

Tras ello, el dueño de la Gran Orquesta Internacional dijo que desea encontrarse con José Carlos para encararlo por los agravios.

“Yo lo voy a encontrar algún día. [...] Él sabe que yo estoy esperando el gran día, que todos los demás hablen de mí, pero de él, a él lo voy a encontrar algún día, dile eso de mi parte”, sentenció.

¿Qué le dijo José Carlos Orejuela?





El cantante y actual elemento de los Hermanos Yaipén, José Carlos Orejuela habló de Christian Domínguez y su habilidad para interpretar famosas canciones del grupo, tales como “Una rosa lo sabe” y otros.

De ese modo, Orejuela dijo que Domínguez, cuando integraba la orquesta, no cantaba los temas de forma apropiada, dejando entrever que este no tendría talento para la música.

“‘Una rosa lo sabe’ no la cantaba Domínguez, sino la balbuceaba. A mí no me gusta cómo canta, y eso no es novedad”, relató el cantante al ser entrevistado por el youtuber Chiquiwilo en su video-podcast.