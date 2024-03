El cantante y empresario Christian Domínguez habló de un eventual retorno a la televisión tras su alejamiento por escándalos de infidelidad.

Como se recuerda, Domínguez, que formaba parte del magazine “América hoy”, fue retirado por su doble infidelidad a su expareja Pamela Franco con dos mujeres diferentes: Mary Moncada y Alexa Samamé.

Por ello, el intérprete fue abordado por el programa “Todo se filtra”, de Panamericana TV, y habló de su posible regreso a las pantallas, asegurando que todavía no lo evalúa ya que pretende sanar emocionalmente.

“Es un tema que tengo que analizar, es un tema de tiempo, no se sabe que va a pasar porque tengo que estar bien. Vamos a ver si continuo o sino continuo”, dijo.

Luego agregó: “Definitivamente va a haber un momento en que voy a sentarme a ponerme a pensar si voy a hacer televisión o no. Regresar (a América Hoy) o ver otra propuesta”.

Christian Domínguez asegura tener propuestas para volver a la televisión





Por otro lado, el cantante aseguró tener propuestas para volver a la televisión peruana. Sin embargo, todavía no las acepta porque todavía no se siente listo.

Es que, tras sus escándalos por infidelidad, el cantante indicó que llevaría terapia psicológica para gestionar sus traumas que motivarían algunas de sus traiciones amorosas.

“Sí claro, gracias a Dios, me han ofrecido varias cosas en estos momentos es muy pronto, aún no estoy listo. Es un tema de sentirme bien y cuando yo me sienta bien o al 80% bien, poder analizar propuesta y ver si puedo regresar a mi casa o ver otra pasibilidad”, explicó.